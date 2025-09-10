Elbújt, aztán Strasbourgban a háborúpárti von der Leyent tapsolta meg Tarr Zoltán

Miután kiderült, hogy ő a Tisza Párt adóemelési terveinek "főparancsnoka", itthon gyakorlatilag elbújt a nyilvánosság elől Tarr Zoltán. Aztán most, amikor Ursula von de Leyen újabb háborúpárti beszédét mondta, ezúttal Strasbourgban váratlanul előkerült. És persze lelkesen megtapsolta a háború folytatását...

Az elmúlt időszakban egyre több kritika éri az Európai Bizottság elnökét

Ursula von der Leyen ma az Európai Parlament előtt tart beszédet, háta mögött egy rossz vámmegállapodással és egy megnyerhetetlen háború erőltetett, kitartó támogatásával – írja a Ripost.

Fotó: RAIGO PAJULA Forrás: AFP

Az Európai Bizottság elnökét egyre több kritika éri, miután nemcsak kedvezőtlen vámmegállapodást kötött meg Donald Trump amerikai elnökkel, de még Ukrajna háborús finanszírozását is tovább erőlteti. Ursula von der Leyen kritikák kereszttüzében számolt be jövőbeni terveiről az Európai Parlament előtt – írja az Origo.

Ursula von der Leyen szorult helyzetben van (Fotó: AFP/Raigo Pajula)

Az Európai bizottság elnöke nemrég vitatott kereskedelmi megállapodást tárgyalt Trumppal a skóciai Turnberry golfpályán. A megállapodás értelmében az EU beleegyezett, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, kibővíti a mezőgazdasági piacához való hozzáférést, és elfogadja a legtöbb uniós exportra kivetett 15 százalékos amerikai vámot.

A lépés óriási felháborodást váltott ki, miután a bizottság elnöke ciklusa elején még a versenyképesség növelését határozta meg mint az egyik legfontosabb cél.

A vámokon kívül azonban más is a versenyképesség ellenében hat, miután az elmúlt időszakban egyre látványosabb terhet jelent a gyengélkedő EU-s gazdaságnak az ukrajnai háború finanszírozása.

Ursula von der Leyen tehát számos kritikával nézett szemben az elmúlt időben.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, kár vesződnie Ursula von der Leyennek, a hibalista mindenki előtt ismert: „lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elegük van. Ezért erősödnek Európa-szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.”