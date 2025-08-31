Magyar Péter kétségbeesetten próbálja letagadni a brutális adóemelést

Miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül, Magyar Péter tűzoltásba kezdett, s azzal igyekszik csillapítani az országos méretűre duzzadt botrányt, hogy ennek ellenkezőjét próbálná hirdetni.
Elsőként annak a belsős anyag tartalmát érdemes felidézni, amit az Index szerzett meg és mutatott be. Eszerint a Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet. A párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.
Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza gazdasági kabinetjének 2025. július 17-én készült feljegyzését, amely a 2026-os költségvetést tárgyalja. A dokumentum aggasztó részleteket tár fel. Amellett, hogy szűkítenék a többgyermekes anyák adómentességét és a családi adókedvezményt, 22 és 33%-os SZJA-t terveznek fizettetni a magyarokkal.
Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek. Néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 %-os SZJA alá eshet. Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak
- írja Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán. Lényegében tehát a 400 ezer forint felett keresők mind adóemelésre számíthatnak. Ebbe a kategóriába esne bele jelenleg a magyar átlag-, valamint a mediánjövedelem is. Ha tehát a Tisza kormányra kerülne, a magyarok túlnyomó többségének jelentősen nőhetnek az adóterhei.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente
- teszi hozzá Gulyás Gergely.
Budapesten, ahol messze a legmagasabbak a keresetek ez azt jelentené, hogy a legtöbben évi több százezer forinttal több adót fizetnének, de olyanok is szép számmal lennének, akiknek ez több mint egymillió forint lehet. Ez budapesti átlagfizetéssel számolva évi 400 ezer forint extra befizetést jelenthet. Egy szép családi nyaralás, a gyerekek éves sportköltsége, mind ugrana Magyar Péterék zsebébe
- írja Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakció vezető.
Lényegében tehát semmissé tennék a kormány eddigi intézkedéseit, amikkel a magyar családokat, a dolgozókat és az édesanyákat támogatták.
A tények makacs dolgok, itt vannak a nyilatkozatok, amelyek egyértelműen bizonyítják hogy a Tiszában súlyos adóemelésre készülnek.
Itt van rögtön Dálnoki Áron, aki azt a gazdasági munkacsoportot koordinálja, amely az szja-emelést szorgalmazó dokumentumot jegyzi. A Tisza Párt gazdasági szakértője lapunknak nem cáfolta a párt adóemelési tervét, a Tisza egyik korábbi fórumán pedig egészen nyilvánvaló módon fejtette ki álláspontját. Etyeken ugyanis – ahol Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke társaságában vett részt – megszavaztatta a hallgatóságot arról, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.
Ugyanezen a fórumon Tarr Zoltán az adóemeléssel kapcsolatban arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Szó szerint így fogalmazott: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. […] És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
A súlyos megszorításokról beszélnek folyamatosan a Tisza környékén dolgozó szakértők is. Ilyen Petschnig Mária Zita, aki bevallotta, hogy a Tiszának gazdasági programot írt az a Pénzügykutató Zrt., ahol történetesen dolgozik. A közgazdász emellett a Tisza-endezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.
Petschnig rendszeresen bírálja az egykulcsos adó bevezetését, egyenesen elhibázott lépésnek tartja. Az egyik Tisza-sziget idén márciusi rendezvényén ironizálva beszélt az anyák szja-mentességéről, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „Miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – gúnyolódott Petschnig.
Ugyancsak árulkodó a közgazdász egy másik, szintén tavaszi megnyilatkozása. Ekkor beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig – természetesen férje, Kéri László oldalán (a videón 2.54.35-től)
Katona Tamás – aki szintén dolgozott a Pénzügykutató Zrt.-vel egy új kormánynak szóló programon – úgy véli, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. A korábban Gyurcsány Ferenc államtitkáraként is dolgozó matematikus az anyák szja-mentességét is támadta, az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak, irracionálisnak nevezte. Az egy számjegyű, vagyis tíz százalék alatti szja bevezetéséről pedig azt mondta: „szerencse”, hogy ez végül nem valósult meg, mert az szerinte egyenesen „katasztrófát” okozott volna.
Katona tagja a szintén a Tiszát támogató V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét.
A V21-ben tag Bod Péter Ákos is, aki február végén a győri Híd Tisza-sziget vendégeként vallott a többkulcsos adót szorgalmazó nézeteiről. Egy jelenlévő kérdésére válaszolva elmondta: találkozott a Tisza szakmai csoportjával, amellyel egyeztettek is a többkulcsos adó bevezetéséről. Amellett érvelt, hogy – áfacsökkentés mellett – többkulcsos szja-t kellene bevezetni, és utalt arra is, hogy egyes kedvezményeket meg kellene szüntetni. Mint fogalmazott: „Ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”
Az ugyancsak V21-tag Raskó György – aki egyben a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója – szintén az szja-emelés mellett tört lándzsát. Ezt jól mutatja az a korábbi Facebook-posztja, amelyben azon kesergett, hogy az szja és az osztalékadó egyaránt alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező. Ezzel azért volt problémája, mert szerinte ezek a csoportok jórészt Fidesz-szavazókból állnak. Elismerte továbbá, hogy kormányváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be, ami viszont sokak számára nem lenne szimpatikus. Egy másik bejegyzésében pedig arról számolt be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt.
A Tisza Párt egyik szponzora, Bojár Gábor üzletember is kerek-perec kijelentette, hogy magasabb kulcsos szja-t szeretne. A Graphisoft alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kellene szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. […] Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. […] Aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni.”
A hab a tortán, hogy maga Magyar Péter korábban erősen ellentmondott mostani adócsökkentő ígéretének. A Tisza-vezér ugyanis az anyák szja-mentességéről a HVG-nek nyilatkozva azt mondta: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. […] Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”
