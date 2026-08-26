T. Dannyhez hasonlóan a függőségek hálójába került: Elhagyta az országot Hadas Alfréd

A Sztárban Sztár leszek! egykori döntőse, Hadas Alfréd maga mögött hagyta Magyarországot, és Spanyolországban, azon belül Valenciában kezdett teljesen új életet. A fiatal zenész az elmúlt években óriási tragédiákon ment keresztül: édesapja megmentéséért hiába küzdött az autópályán hívott mentővel, majd a Farm VIP embert próbáló körülményei között próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant. Bár a külvilág felé úgy tűnt, sikerült talpra állnia, a háttérben súlyos függőségekkel és felhalmozódott traumákkal viaskodott. Most először vallott arról nyíltan a Borsnak, miért kényszerült arra, hogy elhagyja az országot, és hogyan talált rá végre a belső békéjére.
Hadas Alfréd őszintén mesélt a kiköltözése mögött húzódó nyomós okokról. Belátta, hogy a hazai közeg már nem szolgáltatott egészséges alapot a fejlődéséhez, sőt, a zeneipari környezet kifejezetten pusztítóan hatott a mentális és fizikai állapotára.
A kiköltözésemnek több oka is volt, ami elindította bennem ezt az igényt. Az egyik legfontosabb pillér az volt, amikor realizáltam, hogy a hazai zeneipar és a szakma sajnos nem egyenes. Sőt, olyan a légköre, ami az egyéneket függőségekbe és méltatlan helyzetekbe kényszeríti – ezt pedig én egyszerűen nem bírtam tovább. Olyan állapotba kerültem, ahol a függőség nálam is megjelent, mint a T. Dannynél. Muszáj volt kiszakítanom magam ebből a közösségből, mert úgy éreztem, ennek nagyon csúnya vége lesz
– árulta el. A szakmai megpróbáltatások és a toxikus zeneipari légkör mellett a magánélete is teljesen romokban hevert. A felhalmozódott sérelmek végül elértek egy olyan kritikus pontot, ahonnan már nem volt visszaút, és a mentális összeomlás elkerülése érdekében lépnie kellett: „A meglévő szakmai problémákon túl a magánéletem is rendkívül zűrös volt, tele sérelmekkel és konfliktusokkal. Történtek olyan dolgok egy korábbi kapcsolatomban, amiknek soha nem szabadott volna megtörténnie. A folyamat tavaly októberben kezdődött, januárban csúcsosodott ki, most pedig kiköltöztem. Úgy éreztem, jelenleg bárhol jobb helyen vagyok a világban, mint otthon”– vallotta be a rapper.
A döntést tettek követték, még úgy is, hogy szinte a teljes bizonytalanságba ugrott fejest. Végül a szerencse és az élet sodrása alakította úgy a sorsát, hogy Spanyolország egyik legszebb városában találja meg az új otthonát:
Úgy jöttem el otthonról, hogy nem tudtam pontosan, hova jövök. Az élet hozott végül Valenciába. Itt találtam meg először azt az albérletet, ami komfortban és minden szempontból megfelelt. Alicanteba vitt a repülő, és onnan jöttem át Valenciába. Azóta már itt van az autóm is, lakásokat nézegetek, mert szeretnék majd vásárolni, hogy végleg meg legyen oldva a lakhatásom, és a zöld kártyámat is intézem. Olyan élet kialakításán vagyok, amiben a rossz, régi beidegződéseket felváltják a jó szokások és az építő cselekedetek
– magyarázta. Az új környezet azonban nemcsak új lehetőségeket, hanem komoly kihívásokat is tartogatott. A megszokott védőháló és a hazai baráti kör nélkül Alfrédnak teljesen egyedül kell helytállnia a mindennapokban, amit egy egészen különleges párhuzammal írt le: „Nincs itt ismerősöm, barátom, minden kizárólag azon múlik, mennyire találom fel magam. A helyzetemet a Farm VIP-hoz hasonlítanám, annyi különbséggel, hogy itt nem egy kontrollált tévés környezetben vagyok, hanem ez a valós élet.”
Ez a gyökeres változás és a fizikai eltávolodás végül meghozta a várt áttörést. A spanyol életérzés, az emberi kapcsolatok tisztasága és a támogató közeledés gyógyírként hatott az elgyötört lelkére: „Úgy érzem, a lehető legjobb életemet élem végre. Itt bármilyen kommunikáció, történés vagy szociális megnyilvánulás nem haragból és irigységből, hanem pozitív dolgokból ered. Az emberek rendkívül pozitívan állnak egymáshoz. Tanulok spanyolul, amit nagyon nagyra értékelnek a helyiek. Annak a gyógyulásnak, amiben most vagyok, Valencia a tökéletes helyszíne: a napfény, a tenger, a jó ételek, a kedves emberek és persze a lehetőségek. Úgy érzem, korábban túl sokat kötötték le az energiámat a lényegtelen harcok, és ekkor adtam meg magam a függőségeknek. Soha nem éreztem magam elégnek, pedig mindig pontosan elég voltam önmagamhoz”– szögezte le.
Bár a fiatal sztár nem csak a zenei karrierjéből tartja el magát, az alkotás iránti vágya és a művészet iránti rajongása a költözéssel sem enyészett el. Stúdióját már kiépítette az új otthonában, és készen áll arra, hogy szintet lépjen: „Szeretnék helyi zenészekkel együttműködni, a spanyol egy több mint 1,5 milliárdos piac, szóval óriási dolgokat érhetünk el együtt. De nem csak a zene van számomra, nem abból van a fő bevételem, és sosem bevételi forrásként tekintettem rá elsősorban. Ez egy örök szerelem számomra, a stúdióm pedig már itt van velem Spanyolországban. A lényeg az, hogy már nem rombolom magam a környezetem miatt, hanem tudatosan építkezem”– zárta a gondolatait.
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