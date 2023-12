Mindenki másképp éli meg a gyászt. Van, akinek az segít, ha kibeszéli magától a fájdalmát, míg mások magukban próbálják feldolgozni a veszteséget. Hadas Alfrédnak két évre volt szüksége, hogy beszélni tudjon arról a tragikus napról, amikor váratlanul elhunyt az édesapja. A fiatal rapper azon a 2021-es novemberi vasárnap úgy állt a Sztárban sztár leszek! színpadára, hogy tudta, az orvosok imádott apukája életéért küzdenek. Alfi csupán 19 éves volt, és most először beszélt a Borsnak élete legnehezebb időszakáról.

Hadas Alfréd két év után először beszélt édesapja elvesztéséről (Fotó: TV2)

– Akkor már külön éltem, de sok időt töltöttem a szüleimmel. Egy szép, de nehéz napnak indult az a vasárnap, este a Sztárban sztár leszek!-ben egy komoly produkciót kellett előadnom. Mielőtt elindultam a TV2 stúdiójába, csak apa volt otthon, elköszöntem tőle, adtam neki egy puszit, és azzal engedett el, hogy este ügyes legyek. Budapestre tartottam, közben édesanyámmal telefonon beszéltem, ő ez idő alatt haza is ért. Mondta, hogy furcsa energiákat érez, kereste édesapámat, aki a hívására sem válaszolt.

Ezután már csak arra emlékszem, hogy anya hangosan felsikít. Éreztem, hogy valami gáz van, az autópályán, vezetés közben hívtam a mentőket.

– Nem tudtam, hogy mi lehet, egészen addig, amíg édesanyám visszahívott, és mondta, hogy apát a földön összeesve találta meg. Én vissza akartam fordulni, de arra kért, hogy ne tegyem, menjek tovább a stúdióba, csináljam a dolgomat, majd ő mindent elintéz – emlékezett vissza a történtekre Alfi.

A fiatal rapper pszichológus segítségét kérte a gyász feldolgozásához (Fotó: Hadas Alfréd)

„Példaképként tekintettem édesapámra”

Aki nem élt még át hasonlót sem, elképzelni sem tudja, mi zajlott le a fiatal rapperben azokban a percekben és az azt követő órákban. Miután a helyszínre ért a segítség, és kórházba szállították az apukáját, minden próbálkozás ellenére egyre inkább úgy tűnt, nem tudnak semmit sem tenni érte, és tragédiával végződött a nap, amiről Alfréd csak az élő műsor után értesült.

– Tudtam, hogy nagyon rossz a helyzet, de még abban reménykedve léptem színpadra, hogy nem veszítjük el őt.

Küzdöttek az életéért, de sajnos nem tudták már megmenteni.

– A TV2 is felajánlotta, ha úgy érzem, nem vagyok képes rá, elengednek, és eltekintenek a rendkívüli helyzet miatt a produkcióimtól, de végül közösen úgy döntöttünk, maradok. Miközben én színpadon voltam, anyukámat pont akkor hívták, hogy menjen elbúcsúzni apukámtól. Adás után tudtam meg, hogy nincs már remény, elveszítettük apukámat – mondta megtörve lapunknak.

A TV2 sztárja édesapjával nagyon szoros kapcsolatban állt, akire mindig is felnézett.

– Egész életében nagyon sokat dolgozott. Apával kevesebbet találkoztunk és kommunikáltunk, de legalább olyan mély volt a kapcsolatunk, mint édesanyámmal. Példaképként tekintettem rá.

Sokszor nem kellett mindent átrágnunk, átbeszélnünk, hogy megértsük egymást.

– Mindig tudta, hogy mit kell mondania nekem. Egész életében azért dolgozott, hogy nekem és anyukámnak tökéletes környezetet, életet biztosítson, amiben van lehetőségem az álmaimat megvalósítani, és hogy abból éljek, amiben igazán jól érzem magam. Ettől nagyobb támogatást nem kaphattam volna tőle – fűzte hozzá.

A farmon töltött idő segítette túllépni az elmúlt két év traumáin (Fotó: TV2)

Nehezen lépett túl a tragédián

Alfrédot rendkívül megviselte a tragédia. Lelkileg nem tudta feldolgozni a történteket, ezért úgy döntött, segítséget kér. Nagyjából egy éven át járt pszichológushoz.

Nem omolhattam össze, mert édesanyám számított a támogatásomra.

– A Sztárban sztár leszek! miatt sem hagyhattam el magam. De sokat hibáztam, nem tudtam száz százalékosan koncentrálni semmire. Az első két hét után kezdődött az igazi mélypont. Vége lett a műsornak, leszerződtem a Magneotonnal, voltak fellépéseim, mégis a hétköznapok végtelenül üresek voltak. Akkor döbbentem rá, hogy teljesen megváltozott az életem, és fel kellett nőnöm 19 évesen – mondta érdeklődésünkre, majd hozzátette, a vele történtek után teljesen megváltozott.

Abban a kettősségben, hogy az élet egyszerre vett el tőlem mindent, miközben sokat is kaptam, sokáig megtorpantam.

– Bármennyire próbálkoztam, nem tudtam kellőképpen élni a lehetőségekkel. Nem tudtam megfogalmazni a sokk miatt, amit akartam. Jelentek meg dalaim, de nem tudtam még magammal sem elszámolni, hogy kimondtam hangosan, ami velem történt, így pedig a rajongóimnak sem tudtam átadni az érzéseimet. Közben elhagyni sem akartam magam, mert tudtam, ha nem figyelek oda, akkor lelkileg nagyon mélyre fogok kerülni. Abból pedig nem tudtam, hogy lenne-e visszaút. Próbáltam lendületben maradni, hasznosan tölteni az időmet, de nem mindig sikerült – ismerte el.

Hamarosan új lemeze jelenik meg, a dalokban a tragédiát követő hónapokban történteket dolgozta fel (Fotó: TV2)

Új albumán az elmúlt két évét dolgozta föl

Alfi életében a legjobb időben jött a TV2 felkérése, amikor lehetőséget kapott a Farm VIP negyedik évadában szerepelni. Az ott töltött idő hozta meg számára igazán a változást, legalábbis abban az értelemben, hogy túl tudott lépni a gyászán.

– Az elmúlt két évben bármennyire próbáltam felrázni magam, nem sikerült. A folyamatos munka miatt egy mókuskerékbe kerültem.

A farmon olyan új impulzus ért, ami sokat segített. A csendben tudtam magamban mindent tisztázni amire a való életben nem volt lehetőségem.

– Átértékeltem mindent, meg tudtam látni az életemben a szépségeket és sikerült túllendülnöm az elmúlt két év traumáin. Mégis azt gondolom, igazán túl lenni egy ilyen fájdalmas tragédián sosem lehet. Viszont stabilnak érzem most már magam, tudom, hogy értékes az életem. A farm után kezdődött el egy folyamat zenei téren is, sikerült kiírnom az érzéseimet magamból. Most már ki tudom mondani, ami velem történt, és fel is tudom vállalni. Így született meg a legújabb albumom ötlete.

Szándékosan nem beszéltem korábban édesapám elvesztéséről, nem akartam, hogy sajnáljanak, hogy emiatt jussak előrébb.

– Ma jelenik meg egy újabb klipem, január negyedikével bezárólag kint lesz a teljes lemez. Egy olyan albumot hoztam létre, ami hét számon keresztül a tragédiát követő hónapokban történteket dolgozza fel. Szeretném megmutatni, hogy egy ilyen trauma után is fel lehet állni. Végre nem rejtegetek semmit, vállalom azt, aki és ami vagyok. Nem akarok több kamu mosolyt, amit adott helyzetekben a kamera előtt látnak az arcomon a nézők.

Mindenki azt hiszi, emögött az álarc mögött boldogság van, pedig pont ellenkezőleg, szorongás és egyfajta nyomás áll a háttérben.

– Szeretném, ha egy olyan előadóvá formálódhatnék, ha valaki elveszíti az édesapját, általam és a dalaim által talál egy olyan menedéket, ami által át tud lendülni a problémáján – árulta el Alfi.