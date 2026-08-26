Nászútból tragédia: kamera rögzítette, ahogy irányíthatatlanul pörög, majd lezuhan a friss házasok helikoptere

Egy irányíthatatlanul pörgő helikopter zuhant le a görögországi Szifnosz szigetén, fedélzetén egy nászúton lévő brit házaspárral és a görög pilótával. A tragédiát senki sem élte túl.

Helikopter-baleset Görögországban: brit nászutasok haltak meg Szifnoszon

Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

Nászúton lévő brit házaspár vesztette életét egy helikopter-balesetben a görögországi Szifnosz szigetén.

A biztonsági kamera felvétele szerint a helikopter irányíthatatlanul pörgött, mielőtt lezuhant.

A fedélzeten utazó Alex Cromie, Marie Ebert és az 55 éves görög pilóta, Giorgos Raikos is életét vesztette.

Szemtanúk a tragédia előtt szokatlan zajt hallottak a helikopter felől.

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.

Helikopter-baleset Görögországban: brit nászutasok haltak meg Szifnoszon

A Bell 206-os helikopter augusztus 17-én, helyi idő szerint 18:15 körül zuhant le a népszerű görög üdülőszigeten. A balesetet megelőző pillanatokat egy közeli ház biztonsági kamerája is rögzítette: a felvételeken az látható, amint a gép irányíthatatlanul forog a levegőben, majd hirtelen veszíteni kezd a magasságából és eltűnik egy épület mögött. A becsapódáskor a helikopter darabjai a levegőbe repülnek, nem sokkal később pedig fekete füst száll fel a baleset helyszínéről.

A gépen a harmincas éveik elején járó Alex Cromie és Marie Ebert utazott. A Londonban élő brit házaspár a nászútját töltötte Görögországban, és magánhelikopterrel indult Szifnoszra. Velük utazott az 55 éves görög pilóta, Giorgos Raikos is, aki szintén életét vesztette a balesetben. A helyi sajtó tapasztalt pilótaként ír róla: korábban a Görög Légierő tisztjeként szolgált, és katonai Chinook helikoptereket is vezetett.

A hatóságok vizsgálják, mi történhetett a repülés utolsó pillanataiban. A helikopter nem messze attól a leszállóhelytől csapódott a földbe, ahol landolnia kellett volna.

A gép az Attika régióban fekvő Markopoulo térségéből indult, és már Szifnoszhoz közeledett, amikor a pilóta a hírek szerint jelezte az illetékes szolgálatnak, hogy leszálláshoz készül. A görög Ta Nea napilap beszámolója szerint ezután váratlanul megszakadt vele a kommunikáció. A helikopter-leszállóhely közelében élők arról számoltak be, hogy közvetlenül a tragédia előtt szokatlan hangot hallottak a gép felől. Manolis Fountoulakis, Szifnosz alpolgármestere az ERTnewsnak azt mondta, a környékbeliek vallomásai szerint a helikopter hangja „furcsa” volt.