Nászútból tragédia: kamera rögzítette, ahogy irányíthatatlanul pörög, majd lezuhan a friss házasok helikoptere

Egy irányíthatatlanul pörgő helikopter zuhant le a görögországi Szifnosz szigetén, fedélzetén egy nászúton lévő brit házaspárral és a görög pilótával. A tragédiát senki sem élte túl.
A Bell 206-os helikopter augusztus 17-én, helyi idő szerint 18:15 körül zuhant le a népszerű görög üdülőszigeten. A balesetet megelőző pillanatokat egy közeli ház biztonsági kamerája is rögzítette: a felvételeken az látható, amint a gép irányíthatatlanul forog a levegőben, majd hirtelen veszíteni kezd a magasságából és eltűnik egy épület mögött. A becsapódáskor a helikopter darabjai a levegőbe repülnek, nem sokkal később pedig fekete füst száll fel a baleset helyszínéről.
A gépen a harmincas éveik elején járó Alex Cromie és Marie Ebert utazott. A Londonban élő brit házaspár a nászútját töltötte Görögországban, és magánhelikopterrel indult Szifnoszra. Velük utazott az 55 éves görög pilóta, Giorgos Raikos is, aki szintén életét vesztette a balesetben. A helyi sajtó tapasztalt pilótaként ír róla: korábban a Görög Légierő tisztjeként szolgált, és katonai Chinook helikoptereket is vezetett.
A hatóságok vizsgálják, mi történhetett a repülés utolsó pillanataiban. A helikopter nem messze attól a leszállóhelytől csapódott a földbe, ahol landolnia kellett volna.
A gép az Attika régióban fekvő Markopoulo térségéből indult, és már Szifnoszhoz közeledett, amikor a pilóta a hírek szerint jelezte az illetékes szolgálatnak, hogy leszálláshoz készül. A görög Ta Nea napilap beszámolója szerint ezután váratlanul megszakadt vele a kommunikáció. A helikopter-leszállóhely közelében élők arról számoltak be, hogy közvetlenül a tragédia előtt szokatlan hangot hallottak a gép felől. Manolis Fountoulakis, Szifnosz alpolgármestere az ERTnewsnak azt mondta, a környékbeliek vallomásai szerint a helikopter hangja „furcsa” volt.
A balesetben a fedélzeten tartózkodó mindhárom ember életét vesztette. A helikopter egyetlen lakóépületet sem talált el, és a tragédiának a rendelkezésre álló információk szerint más áldozata nem volt.
Cromie munkahelye, a Blackstone vagyonkezelő vállalat közleményben búcsúzott a brit férfitól és feleségétől.
Megrázott bennünket három ember tragikus halála, köztük kollégánké, Alex Cromie-é és feleségéé, Marie Eberté, akik a nászútjukat ünnepelték. Alexet mindenki szerette, aki ismerte és együtt dolgozott vele a Blackstone-nál. Gondolataink és imáink szeretteivel vannak
– fogalmazott a vállalat szóvivője.
A baleset körülményeinek vizsgálata jelenleg is tart – írja a Mirror.
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