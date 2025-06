Hadas Alfréd megígérte: Kóbor Léna következő klipje még dögösebb lesz

Kóbor Léna már gyermekként is szívesen dalra fakadt édesapja, Kóbor János oldalán, s bár később inkább a tánc világa szippantotta be, énekesnői ambícióiról nem mondott le. Nemrég megjelent első klipje is, s megígérte, nem várat sokat magára a következő sem.

Kóbor Léna első klipje nagy durranás volt, még nagyobb szenzációra készül a másodikkal (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Kóbor Léna nem aggódik a kommentek miatt

Léna nagyot robbantott a „Pose” című debütáló dalával, ami alighanem a nyár egyik legnagyobb slágere lesz. Míg énekhangja előtt mindenki elismeréssel adózott, sokan kiemelték, hogy a videóklip igencsak forróra sikeredett, és vegyesen fogadták, hogy a fiatal lány kihívó ruhában lejt igencsak dögös táncot. Léna nem esett kétségbe a visszajelzésektől, sőt, úgy van vele, hogy akkor már rátesz még egy lapáttal! Ebben támogatja szerzőtársa, egyben menedzsere, a Sztárban sztár leszek! felfedezettje, Hadas Alfréd is, aki most a Borsnak beszélt a terveikről.

„A Pose nagyon nagyot ment, akkorát, amit nem is reméltem!” – árulta el a rapper. „TikTok-on több mint egymillió megtekintés van és YouTube-on is bőven átlépte a százezret. Jók a visszajelzések, ugyanakkor látjuk, hogy megosztó is. De ez csak azt jelenti, hogy az embereket érdekli Léna, beszélnek róla, és ez a lényeg! Csak egy könnyed nyári dalnak indult, de Léna elérte, hogy hatalmas durranás legyen!” – büszkélkedett Alfréd, majd mosolyogva megjegyezte:

Mindenkit megnyugtatok: Léna a következő klipben még szexibb lesz! Sőt, mivel az első klipben leginkább a ruhájára koncentráltak, és nem vették eléggé észre, hogy mekkorát táncolt, így a következő klipben már nem lesznek mellette táncoslányok, egyedül lesz benne. Igazi nőuralmat hozunk a piacra, megmutatjuk, hogy a lányok belemondhatják a fiúk arcába, hogy: a-a!

„Már megéltünk mélységeket és magasságokat”

Hadas Alfréd elismerte, Kóbor János lánya nagyon elszánt a karrierjét illetően, a közös munka pedig jól megy, de azért állítanak kihívásokat egymás elé…

„A közös munka egyébként nagyon gördülékeny és inspiráló. Lénának is jót tesz, hogy nekem már van tapasztalatom, tudom, hogyan kell kezelni a véleményeket, legyen az pozitív vagy negatív. De úgy látom, már most nagyon jól áll a sztársághoz. A zenei céljaink közösek, viszont be kell vallanom, azért már megéltünk mélységeket és magasságokat, más a habitusunk is, más szakaszában vagyunk az életünknek. Például ő szombat este bulizni akar menni, de mivel én hétköznap dolgozom, nekem pont a hétvége lenne jó stúdiózni. De pont ettől izgalmas kihívás. A következő klip egyébként már leforgott, a terv szerint két-három hét, és nyomjuk a publikálás gombot!”