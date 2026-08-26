Visszatér a nyári meleg, de nem mindenhol örülhetünk: zivatarok zavarhatják meg a napsütést

A HungaroMet várható időjárás-előrejelzése az ország területén szerda éjfélig: nagyrészt felhős idő várható, helyenként - estétől már az északkeleti országrészben is - előfordulhat gyenge eső, zápor, a déli megyékben zivatar.
Szerdán egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Kevés helyen záporra, zivatarra a keleti, északkeleti országrészben, valamint délután az Alpokalján is van esély. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 27 és 32 fok között valószínű, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.