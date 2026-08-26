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Kőkemény retró kvíz: a többségnek fogalma sincs, mik ezek az ételek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 09:00
gasztrokvíz
Mennyire ismered elődeink fogásait? Ebből a kvízből kiderül!
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Teszteld a tudásod! Most megmutathatod, mennyire mozogsz otthonosan a népi konyha rejtelmeiben, és mennyire ismered a régi népi ételeket! Nagyszüleink még biztos 100 százalékra töltötték volna ki az alábbi kvízt, de vajon neked is sikerül hasonlóan jó eredményt elérni?

Kvíz: mennyire ismered a régi népi ételeket?
Kvíz: mennyire ismered a régi népi ételeket?
Fotó: Pexels

Kvíz népi ételekről

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik nem ugyanazt a krumplis ételt jelöli ezek közül?

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Ide kattintva egy retró árkvízt tölthetsz ki; itt megtudhatod, mennyire ismered az állatok népi elnevezéseit; itt pedig egy általános népnyelvi kvízt találsz.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu