35 üveg vermutot ivott meg Ganxsta Zolee a fellépés előtt: "Úgy húztak be, mint a lelőtt őzet!"

Ganxsta Zolee sosem rejtette véka alá, hogy a múltban sem vetette meg a vad bulikat és a pörgős éjszakai életet. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy a karrierje indulásakor majdnem mindent eljátszott egyetlen este alatt. Zolee a Nyugdíjas Gengszter Soha Nem Leszek című műsorban osztotta meg azt a hihetetlen történetet, amely még a Dance együttes tagjaként esett meg vele.
A korszak menő metálzenekara, a Dance, éppen egy fontos koncertre készült. A csapat állandó dobosa megbetegedett, így került a képbe a fiatal Zolee, akinek beugróként kellett bizonyítania. A tét óriási volt: a koncertre hivatalos volt Enyedi Ernő is, aki éppen a zenekar nagylemezének kiadását tervezgette. A feszültséget és a lámpalázat a rapper nem mindennapi módon próbálta levezetni. Mint mondta, egy meglehetősen elegáns, ám annál veszélyesebb italt választott az alapozáshoz.
Csak hát az a dobos 35, azaz 35 darab Éva vermutot fogyasztott el a koncert előtt, ami egy elegáns ital, drága is, hát, arra volt pénzünk. Viszont egészséges, a bélflórának tök jó, meg jól leszel tőle
– mesélte utólag viccelődve Zolee.
Tíz perccel a koncert kezdete előtt a zenekar tagjai kétségbeesetten vették észre, hogy az újdonsült dobosuknak nyoma veszett. A keresés azonnal megkezdődött, ám amikor megtalálták a rappert, a látványa minden képzeletet felülmúlt. Zolee-ra egy közeli parkban találtak rá, borzalmas állapotban.
A gitáros rám lelt egy közeli parkban, a reggelimben feküdve. Úgy húztak be, mint a lelőtt őzet
– emlékezett vissza a rapper a kínos pillanatra.
A helyzetet tovább fokozta, hogy miközben a magatehetetlen zenészt vonszolták vissza a helyszínre, a backstage-ben már ott ült a kiadó első embere, aki kíváncsian várta a tehetséges, „hátul nagyon hadonászó, nagyon menő” új dobost. Enyedi Ernő döbbenten nézte végig az élőhalottként érkező Zolee-t, és csak annyit tudott kérdezni: „A srác kicsoda?”
A zenekar megpróbálta a lehetetlent, és azonnali életmentő akcióba kezdett, hogy valahogy gatyába rázzák az új tagot a kezdésig.
Behúztak mint egy lehányt halottat, és betettek a zuhany alá meztelenül
– mondta el Zolee. A zenész azonban olyan mélyen volt, hogy képtelen volt színpadra állni. A koncertet végül kénytelenek voltak nélküle megcsinálni.
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