Gajdos Tamás nem akárhogy tér vissza: „Rapleckéket veszek a tizenöt éves fiamtól!”

A végéhez közeledik a TV2 egyik legsikeresebb show-műsora, A Nagy Duett. Azonban az utolsó pillanatban olyan fordulat érkezett, ami teljesen felboríthatja az erőviszonyokat. Bár már kialakulni látszott a döntős mezőny, a készítők egy különleges gálaadással még egyszer megkavarják a lapokat. Április 5-én ugyanis visszatérnek a korábban kiesett párosok, és egyetlen produkcióval újra harcba szállhatnak a döntőért, amelyre április 11-én kerül sor.
Hét héten keresztül zajlott a küzdelem, kilenc páros és egy trió vágott neki a versenynek, és úgy alakult, hogy Domján Evelin és Vastag Csaba, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron már biztosan ott vannak a fináléban, azonban a történet itt még nem ér véget. A visszatérő gálaadás ugyanis teljesen új helyzetet teremt, hiszen egy kiesett páros még csatlakozhat hozzájuk, így az utolsó pillanatban bárki meglepetést okozhat. Ez a fordulat nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is hatalmas izgalmat ígér, hiszen most minden egyetlen produkción múlik.
A kiesett párosok közül Gallusz Niki és Gajdos Tamás különösen motiváltan tér vissza, ráadásul a búcsú pillanatában is volt egy megérzésük.
Megmondom őszintén, volt egy olyan érzésem, hogy még visszatérünk, sőt, még Niki is mondta nekem. Annyira fordulatos ez a show, hogy tényleg bármi előfordulhat. Én úgy búcsúztam utolsó este az öltözőtől, hogy még visszatérek, és lám-lám, meg is történt. Nagyon kellemes meglepetés és egy jó lehetőség, mert éppen kezdtünk volna belejönni a harmadik fordulóban, amikor jött ez a kis krach, ami beütött. Nagyon örülünk neki, hogy mehetünk tovább
– kezdte Gajdos Tamás.
A visszatérés A Nagy Duett 2026-ba számukra nemcsak ajándék, hanem egy új esély arra, hogy megmutassák, mire képesek.
„Nagyon készülünk, eléggé extrém lesz a produkciónk, az előadásmód pláne. Nagyon boldogok vagyunk és keményen gyakorlunk Nikivel, próbáljuk a legjobb formánkat hozni. Mind a ketten sikerorientált emberek vagyunk, ezért mindenképp úgy állunk színpadra, hogy döntőbe szeretnénk jutni. De a legfontosabb, hogy jól sikerüljön és úgy adjuk elő, ahogy szeretnénk” – tette hozzá.
A páros ezúttal egy teljesen más műfajban próbálja ki magát, ami még inkább megnehezíti a dolgukat, de éppen ettől válik igazán izgalmassá számukra, ugyanis a Halott Pénz Darabokra törted a szívem című sláger feldolgozásával készülnek.
Ebben a dalban bizony rappelni is kell, ennek a nagy része nekem jut, és hát bizony ez nagyon távol áll tőlem, azonban most rapleckéket veszek a tizenöt éves fiamtól. Nekik ez a menő műfaj, és bár ő maga nem rappel, de meg tudja ítélni, hogy mennyire megy jól nekem. Minket Nikivel nem a tinédzser korosztály ismer alapvetően, ugyanis nem mi vagyunk a legfiatalabbak a mezőnyben, vagy pontosabban úgy mondanám, hogy mi már kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, mint a többiek, ezért fontos, hogy olyat énekeljünk, ami nem szűkíti a közönségünket, hanem még inkább bővíti. Ezért kifejezetten örülünk ennek a dalnak
– mesélte.
A dal mondanivalója sem áll tőlük távol, hiszen személyes tapasztalatokkal rendelkeznek mindketten az összetört szívekről, így van miből építkezniük.
Gallusz Nikivel mindketten álltunk már a jobb és a rosszabb oldalon is, ha darabokra tört szívekről beszélünk. Aki még nem tapasztalt hasonlót, az biztosan nem tudja hiteles módon tolmácsolni ezt a dalt. Nekünk van miből merítkezni, minket bizony tett már próbára az élet, így abban bízom, hogy tükröződni fog az előadásban is
– mondta.
Az tény, hogy a gálaadás mindent felboríthat, és hatalmas kérdés, hogy melyik páros jut be a döntőbe. Egy biztos, ez az este is óriási izgalmakat tartogat.
