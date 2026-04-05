Gajdos Tamás nem akárhogy tér vissza: „Rapleckéket veszek a tizenöt éves fiamtól!”

A végéhez közeledik a TV2 egyik legsikeresebb show-műsora, A Nagy Duett. Azonban az utolsó pillanatban olyan fordulat érkezett, ami teljesen felboríthatja az erőviszonyokat. Bár már kialakulni látszott a döntős mezőny, a készítők egy különleges gálaadással még egyszer megkavarják a lapokat. Április 5-én ugyanis visszatérnek a korábban kiesett párosok, és egyetlen produkcióval újra harcba szállhatnak a döntőért, amelyre április 11-én kerül sor.

Gallusz Niki és Gajdos Tamás számára mégsem ért véget A Nagy Duett új évada, brutális lendülettel térnek vissza, hogy bejussanak a döntőbe (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett döntője a cél

Hét héten keresztül zajlott a küzdelem, kilenc páros és egy trió vágott neki a versenynek, és úgy alakult, hogy Domján Evelin és Vastag Csaba, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron már biztosan ott vannak a fináléban, azonban a történet itt még nem ér véget. A visszatérő gálaadás ugyanis teljesen új helyzetet teremt, hiszen egy kiesett páros még csatlakozhat hozzájuk, így az utolsó pillanatban bárki meglepetést okozhat. Ez a fordulat nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is hatalmas izgalmat ígér, hiszen most minden egyetlen produkción múlik.

A kiesett párosok közül Gallusz Niki és Gajdos Tamás különösen motiváltan tér vissza, ráadásul a búcsú pillanatában is volt egy megérzésük.

Megmondom őszintén, volt egy olyan érzésem, hogy még visszatérünk, sőt, még Niki is mondta nekem. Annyira fordulatos ez a show, hogy tényleg bármi előfordulhat. Én úgy búcsúztam utolsó este az öltözőtől, hogy még visszatérek, és lám-lám, meg is történt. Nagyon kellemes meglepetés és egy jó lehetőség, mert éppen kezdtünk volna belejönni a harmadik fordulóban, amikor jött ez a kis krach, ami beütött. Nagyon örülünk neki, hogy mehetünk tovább

– kezdte Gajdos Tamás.

A visszatérés A Nagy Duett 2026-ba számukra nemcsak ajándék, hanem egy új esély arra, hogy megmutassák, mire képesek.

„Nagyon készülünk, eléggé extrém lesz a produkciónk, az előadásmód pláne. Nagyon boldogok vagyunk és keményen gyakorlunk Nikivel, próbáljuk a legjobb formánkat hozni. Mind a ketten sikerorientált emberek vagyunk, ezért mindenképp úgy állunk színpadra, hogy döntőbe szeretnénk jutni. De a legfontosabb, hogy jól sikerüljön és úgy adjuk elő, ahogy szeretnénk” – tette hozzá.