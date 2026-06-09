„Sokan azt gondolták rólam, hogy alkoholista vagyok, holott...” – megrázó vallomást tett Czerovszky Heni

Czerovszky Heni neve a kilencvenes években vált ismertté, hiszen több népszerű slágerben is az ő hangja csendült fel, emellett számos ismert magyar előadó mellett dolgozott háttérénekesként. Az elmúlt években azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből, miután komoly egészségügyi és lelki nehézségekkel kellett szembenéznie.

Mindenki félreértette: az alkohol Czerovszky Henire másként hat

Fotó: TV2

A fordulópontot a 2023-as kórházi kezelése jelentette. Az énekesnő ezt követően elköltözött Budapestről, és új életet kezdett.

Miután 2023-ban kijöttem a kórházból, majd elhagytam Budapestet, a legjobb barátom fogadott be, akivel már három éve együtt élek. Ez idő alatt egy rendkívül mély, szinte testvéri kapcsolat alakult ki közöttünk. Mivel ő terapeuta, rengeteget segített abban, hogy megértsem, mi húzódik a mentális problémáim hátterében

– mondta az énekesnő.

Az elmúlt évek során Heni tudatosan próbálta feltárni, mi vezetett a többszöri rosszulléthez és kórházi kezeléshez. Elmondása szerint végül egy meglepő felismerésre jutott.

„Amikor már többször is visszakerültem a kórházba, tudatosan elkezdtem keresni az okát, hogy miért történik mindez velem. Az elmúlt három évben jutottam el oda, hogy felismerjem: ezeknek a pszichózisoknak az alkohol áll a hátterében. Ugyanakkor azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy én soha nem voltam alkoholista, és sokáig az sem okozott problémát, hogy egy színpadra lépés után a zenészekkel közösen megittunk valamit. Nagyjából öt éve azonban valami megváltozott a szervezetemben, és teljesen másképp kezdtem reagálni az italra. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy akár egyetlen pohár alkoholos italtól is olyan állapotba kerültem, mintha több liter bort ittam volna meg, és ilyenkor jelentkeztek a pszichózisos tünetek. Nagy felismerés volt számomra az is, hogy nem mentális beteg vagyok, hanem ezt az állapotot teljes mértékben az alkohol idézi elő, még egészen kis mennyiség esetén is” – hangsúlyozta.

Mindenki leírta és megbélyegezte Czerovszky Henit

Az énekesnő szerint a történtek miatt sokan félreértették a helyzetét, és olyan címkéket aggattak rá, amelyekkel nem tud azonosulni.

Sokan azt gondolták rólam, hogy alkoholista vagyok, holott – ahogy korábban is hangsúlyoztam – erről szó sem volt. Soha nem volt bennem kényszer az ivásra, és a hétköznapjaimnak sem volt része az alkoholfogyasztás. Egyszerűen arról volt szó, hogy a szervezetem már egészen kis mennyiségű italra is rendkívül erősen reagált, és mindez rosszkor, rossz helyen történt meg velem. Ennek következtében azonban egy olyan bélyeget kaptam, amelyet ezúton is szeretnék egyértelműen megcáfolni

– jelentette ki.