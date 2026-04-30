Tragédia a pályán: összeesett és meghalt a 21 éves egyetemi futó

Egy sportesemény pillanatok alatt fordult tragédiába az Egyesült Államokban, amikor egy fiatal hosszútávfutó váratlanul összeesett verseny közben.

A futó nem élte túl.

Meghalt a fiatal futó

A 21 éves Graycen Vargo, a Texas A&M University-Texarkana hallgatója és atlétája egy New Orleansban megrendezett egyetemi bajnokságon vett részt, amikor rosszul lett és a pályán összeesett. A beszámolók szerint azonnal orvosi segítséget kapott, majd kórházba szállították. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a fiatal sportoló később életét vesztette. A haláleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az egyetem közleményben reagált a tragédiára, amelyben részvétüket fejezték ki a család, a csapattársak és a barátok felé. Mint írták, Graycen Vargo a közösség megbecsült tagja volt, és az egyetem atlétikai életében is fontos szerepet töltött be.

A fiatal férfi informatikát tanult, és első évét töltötte a csapatnál, miután korábban a Jacksonville College színeiben versenyzett. Nem sokkal halála előtt az egyetem sportgáláján Eagle Excellence Award díjjal tüntették ki, amelyet azok a sportolók kapnak, akik nemcsak a pályán, hanem a közösségben és tanulmányaik során is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Egykori középiskolai edzője közösségi oldalán emlékezett meg róla, kiemelve elhivatottságát, kitartását és csapattársai iránti lojalitását. Mint írta, Vargo nemcsak kiváló sportoló volt, hanem olyan ember, aki mindig törődött másokkal, tudta meg a Daily Mail.