Csongrádi Kata: Vannak csodák, csak észre kell venni

Egy darabka Magyarországot visz az Amerikában élő magyaroknak Csongrádi Kata, aki ezt küldetésének érzi. Szeptember közepén indul legalább hat hétre – azért fogalmaz így, mert nap mint nap újabb felkérés érkezik. Az Amerikai Egyesült Államok után Kanadába is várják.

Csongrádi Kata a New York-i Magyar Házban márciusban – ide is visszavárják (Fotó: Csongrádi Kata)

Könnyekig meghatott, amikor arra kértek, ne csak a szokásos dalaimat vigyem. Persze azokat is, S. Nagy István örökzöldjeit imádják és az én új dalaimnak is nagy sikere volt, de kérték, hogy szavaljak Vörösmartyt, Váczi Mihályt, Karinthy Frigyest, az egyik helyen pedig a naphimnuszos meditációt kérték. Fantasztikus egyébként, hogy a külhoni magyarok milyen áldozatokat hoznak azért, hogy a magyar szó és a magyar nyelv életben maradjon

– mondta a művésznő.

Floridában, Safety Harborban építették fel például 1959-ben az első amerikai magyar templomot, ahol ma is élő közösség működik. Ide is várják Katát. Torontóban pedig vele ünneplik október 23-át.

Floridában is nagy szeretettel fogadták (Fotó: Csongrádi Kata)

Amikor a tavaszi fellépésemen a magyar közönség előtt elmondtam a Szózatot, a szemekben könnyeket láttam. Még azokban is feltámadt a honvágy, akik már ott születtek. Torontóban október 19-én ismét elhangzik majd a Szózat, ami minden magyart összeköt, bárhol is éljen a világban

– vélekedik a művésznő, akit meghat az ott élő magyarok ragaszkodása az óhazához. „Ez nemcsak külsőségekben nyilvánul meg, hanem nagyon fontos, hogy tartják egymással a kapcsolatot, törődnek a másikkal. Igazi közösségeket alkotnak” – tette hozzá.

S hogy mi az az égi jel, ami végképp eldöntötte, hogy utazik?

„Véletlenek sorozata, ami nem lehet véletlen. Egy jókor jött telefonhívás Amerikából, egy kint megjelent kritika, amiben azt írták: Csongrádi Kata tényleg itt hagyott egy darabot a szívéből.”

Pe ter Sizare – aki New Jersey Garfield Kulturális Központjába is meghívta a művésznőt – podcastot készített Csongrádi Katával, amit Amerikában is sokan hallhattak Fotó: Csongrádi Kata

Az, hogy innen több ezer kilométerre a Naphimnuszt szeretnék megtanulni, szintén meghatotta a művésznőt.

„Gyönyörűen lefordították angolra: Every mans a ray of life, minden ember egy életsugár, a fénynek egy része. S volt még egy égi jel: Újholdkor aranygyertyát gyújtottam és két kis papírra felírtam, mit kérek az égiektől. A két kis papír, miután meggyulladt, beleolvadt a viaszba és utána megformázta az amerikai kontinenst. Úgy éreztem. ez egy égi üzenet, hogy dolgom van Amerikában, el kell vinnem az ott élő magyar közösségeknek egy kis Magyarországot” – árulta el Csongrádi Kata.