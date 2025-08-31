Csongrádi Kata: Vannak csodák, csak észre kell venni

Egy darabka Magyarországot visz az Amerikában élő magyaroknak Csongrádi Kata, aki ezt küldetésének érzi. Szeptember közepén indul legalább hat hétre – azért fogalmaz így, mert nap mint nap újabb felkérés érkezik. Az Amerikai Egyesült Államok után Kanadába is várják.
Könnyekig meghatott, amikor arra kértek, ne csak a szokásos dalaimat vigyem. Persze azokat is, S. Nagy István örökzöldjeit imádják és az én új dalaimnak is nagy sikere volt, de kérték, hogy szavaljak Vörösmartyt, Váczi Mihályt, Karinthy Frigyest, az egyik helyen pedig a naphimnuszos meditációt kérték. Fantasztikus egyébként, hogy a külhoni magyarok milyen áldozatokat hoznak azért, hogy a magyar szó és a magyar nyelv életben maradjon
– mondta a művésznő.
Floridában, Safety Harborban építették fel például 1959-ben az első amerikai magyar templomot, ahol ma is élő közösség működik. Ide is várják Katát. Torontóban pedig vele ünneplik október 23-át.
Amikor a tavaszi fellépésemen a magyar közönség előtt elmondtam a Szózatot, a szemekben könnyeket láttam. Még azokban is feltámadt a honvágy, akik már ott születtek. Torontóban október 19-én ismét elhangzik majd a Szózat, ami minden magyart összeköt, bárhol is éljen a világban
– vélekedik a művésznő, akit meghat az ott élő magyarok ragaszkodása az óhazához. „Ez nemcsak külsőségekben nyilvánul meg, hanem nagyon fontos, hogy tartják egymással a kapcsolatot, törődnek a másikkal. Igazi közösségeket alkotnak” – tette hozzá.
S hogy mi az az égi jel, ami végképp eldöntötte, hogy utazik?
„Véletlenek sorozata, ami nem lehet véletlen. Egy jókor jött telefonhívás Amerikából, egy kint megjelent kritika, amiben azt írták: Csongrádi Kata tényleg itt hagyott egy darabot a szívéből.”
Az, hogy innen több ezer kilométerre a Naphimnuszt szeretnék megtanulni, szintén meghatotta a művésznőt.
„Gyönyörűen lefordították angolra: Every mans a ray of life, minden ember egy életsugár, a fénynek egy része. S volt még egy égi jel: Újholdkor aranygyertyát gyújtottam és két kis papírra felírtam, mit kérek az égiektől. A két kis papír, miután meggyulladt, beleolvadt a viaszba és utána megformázta az amerikai kontinenst. Úgy éreztem. ez egy égi üzenet, hogy dolgom van Amerikában, el kell vinnem az ott élő magyar közösségeknek egy kis Magyarországot” – árulta el Csongrádi Kata.
De még mielőtt elutazik, eleget tesz egy kedves hazai meghívásnak: ő lesz a háziasszonya a Városliget Látogatóközpontban szeptember 12-én egy könyvbemutatónak és kiállításmegnyitónak, ahol a 87 éves Silingi Terézia Ómama meséi című mesekönyvét mutatják be és Felföldi Annának a mesékhez készült illusztrációiból nyílik kiállítás.
Gyerekeknek mesélni különleges élmény, ezért is vállaltam el ezt a felkérést és külön öröm, hogy ott lesz kedves barátom, Müller Péter Kossuth-díjas író, így vele is találkozhatok
– tette hozzá a művésznő.
Nézd meg a videót Csongrádi Kata korábbi külföldi turnéiról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.