Csongrádi Kata versét József Attilának tulajdonították – ismét Amerika felé vette az irányt a Krúdy-díjas színművésznő

Sűrű programmal kezdte az évet Csongrádi Kata: a Szédület című, egy éve Amerikában forgatott klipje már 170 ezres nézettségnél jár és most ismét Amerikába indult, hogy leforgassa újabb dalát. Mindezt azután, hogy január 25-én egymás után két teltházas koncertet adott, álló vastapssal, számtalan elismeréssel.

Korábbi S. Nagy István díjasok, nagynevű sztárok és fiatal pályakezdő előadók is felléptek az S. Nagy István emlékkoncerten / Fotó: Csongrádi Kata

Ezt követően a Krúdy irodalmi kör meghívásának tett eleget, miután két dalszövegét, a Túl a könnyeken és az Új sorsot teremtek címűt költeményként beválogatták a Krúdy antológiába.

Ez lélekmelengető. Az egyik versemet el is szavaltam a Kéhly vendéglőben, az irodalmi kör összejövetelén és rohantam volna tovább, de nem engedtek. Kiderült, hogy Krúdy életűdíjat kapok és egy rólam festett festményt. Csak álltam ott fülig érő szájjal, meg se tudtam szólalni!

– mesélte a művésznő a Borsnak.

Csongrádi Kata óriási megtiszteltetésnek tekinti, hogy Krúdy törzshelyén kapott életműdíjat / Fotó: Csongrádi Kata

Megosztotta velünk „költői pályafutásának” kezdetét is: 2004-ben írta a Nofretétéről szóló musicalt Siliga Miklóssal, aminek a Naphimnusz volt a fő üzenete. A vers szövege rohamosan terjedt az interneten.

Pelsőczy Laci kollégám egyszer csak azzal hívott fel, hogy megírtam József Attila legszebb költeményét

– meséli nevetve. – "Kiderült, hogy a versemet a nagy költő művének tulajdonították, így szavalták-terjesztették. Mondanom sem kell, nem haragudtam érte és most nagyon jólesik, hogy a Krúdy-körben ismét költőként jegyeztek, ezúttal már a saját nevemen."

A Krúdy-életműdíj.

Csongrádi Kata újra Amerikában forgat

A művésznő most azért ült újra repülőgépre, hogy legújabb, még be nem mutatott dalának a klipjét leforgassa.

„Amerikai barátaim, mert már nevezhetem így ottani ismerőseimet, hiszen annyi szeretettel árasztanak el, meghívtak, hogy ismét forgassam ott az új dalom klipjét, pedig a dalt akkor még nem is ismerték. Először nem nagyon hittem a fülemnek, amikor azt javasolták, hogy az óceánon, hajón és a Bahamákon is forgassunk, de aztán folyamatosan jött a megerősítés, különösen, amikor néhányuknak megmutattam a Dobál a sors című dalomat. Mindegyikük azt mondta: ez pont róla szól! Egyikük úgy fogalmazott: „It is my past, and it is my future, as well”, vagyis „Ez a múltam és a jövőm is”. A tenger hullámai szerepelnek is a dalban, mintha bevonzottam volna a tengeri utat. Florida, a Bahamák és New York az úticél, mert a kinti fotós barátom javasolta, szerepeljen a klipben a Szabadság szobor, mire hozzátettem: