Négyéves lett Berki Mazsi lánya: „Minden anyuka ilyen kislányról álmodik”

Berki Mazsi lánya éppen november 4-én töltötte be a negyedik életévét, ennek kapcsán édesanyja elárulta nekünk, hogyan készült a születésnapra és mit kívánt Emma.

Berki Mazsi kislánya sokat változott az utóbbi időben, most ünnepli negyedik születésnapját (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi nem vesz felesleges ajándékokat

A sztáranyuka idén rövid idő alatt szervezte meg az álomzsúrt, bár tulajdonképpen már volt benne gyakorlata, Emma ugyanis pont ugyanolyan születésnapot szeretett volna, mint amilyen a tavalyi is volt.

„Egy székesfehérvári játszóházban leszünk, ez volt a kívánsága. Tavaly a bölcsiből mindenkit meghívott, mert ott még kevesebben voltak, az oviban már csak azokat a barátait hívta meg, akikkel együtt szokott játszani, mostanra megvannak a barátnői. Ide érkeznek majd a családtagok is, így összevontuk a kettőt, aki pedig nem tud eljönni, annak lesz majd egy külön köszöntés is

- kezdi Mazsi, aki elárulta, hogy kislányának a Jégvarázs és Stich a kedvenc meséi, így az óvodai ünnepségre stiches, a zsúron pedig jégvarázsos tortája lesz.

„Ez lesz az egyik meglepetés, de ajándékok tekintetében általában olyasmit szoktam súgni másoknak, amik praktikusak. Nem vagyok annak a híve, hogy felesleges dolgokat kapjon, én az a szülő vagyok, aki év közben nem vásárol neki ajándékokat. A kézműves, kreatív cuccok viszont nagyon klasszak és Emma is örül nekik. Inkább a hasznos dolgokat részesítem előnyben, mondjuk bicikli, roller, vagy a közös élményeket. A kacatokat nagyon nem szeretem, a már nem használatos játékokat pedig oda szoktam ajándékozni rászoruló családoknak.”

Berki Emma Katerina igazi kis hölgy

Berki Krisztián lánya édesanyja elmondása alapján nagyon csajos és imád szerepelni, Mazsi szerint épp ellentéte annak, mint amilyen ő maga volt gyerekkorában. „Én inkább fiús, sportosabb anyuka vagyok, bár én is szoktam már csinosan felöltözni és sokat változom is, jó pár éve még egészen más stílusban öltözködtem.”

Emma viszont tényleg az édesanyák álma, minden anyuka ilyen kislányra vágyik, mint amilyen nekem van!

- áradozott büszkén.

Imád öltözködni, fodrászkodni, szereti a kistáskákat, az ékszereket, a csillogós cipőket, ruhákat; sőt annak ellenére, hogy milyen kicsi, a sminkes dolgokért is teljesen odavan. Tőlem egy karaoke mikrofont kap, mert nagyon szeret énekelni és szerepelni, színészi vénákkal rendelkezik

- mondja Mazsi nevetve. „Nemrég wellness hétvégén voltunk, ahol ott volt egy szaxofonos és Emma lelkesen beállt mellé vokálozni, persze csak a maga módján, de borzasztóan tetszett neki.” Berki Mazsi párjával neveli kislányát, szeretetteljes mozaik családban élnek. Mazsi szerint Emma nagyon szerencsés kislány, hiszen sok élményt kap és mindig nagyon jól érzi magát. „Azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék nem létezik, hogy együtt vagyunk és közös, minőségi időt töltünk egymással, a családdal, a barátaival.”

Nagyon szeretjük és másra nincs szüksége. Nem értek egyet vele, amikor a szülők egy vagyont költenek tematikus születésnapokra, aminek a felére aztán a gyerek nem is fog emlékezni. A kevesebb több, én ezt vallom.”

S hogy Mazsi milyen élményekkel gondol vissza a saját gyerekkorára?

„Én nyári születésű vagyok, nekem általában a kertben volt a zsúrom. Sosem felejtem el, hogy mindig volt zsákbaugrás, az nagyon kedves emlék. Nekem emlékezetes születésnapjaim voltak, mert közösen játszottunk, Emmának is csak ez a lényeg.”