"Az élet legszebb és legnehezebb kalandja" - tündéri videót osztott meg Mészáros Norina kislányáról

Bár korábban Mészáros Norina már többször beszámolt arról, hogy kislányával gyakran harcban állnak, ha a mindennapokról van szó, vannak olyan pillantok, amikor tűzszünetet kötnek.
Az anya és a lánya kapcsolata az élet legszebb és legnehezebb kalandja.
- idézte Instagram-posztjában Young G Béci felesége.
A sztáranyuka a bejegyzésében egy tündéri videót osztott, amint kislányával, Rebekával ölelkeznek. A látványtól még követői elolvadtak.
