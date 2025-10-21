SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
"Az élet legszebb és legnehezebb kalandja" - tündéri videót osztott meg Mészáros Norina kislányáról

Mészáros Norina
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:10
Young G Bécigyermek
Követői is elolvadtak a látványtól. Mészáros Norina kislánya elképesztően édes!

Bár korábban Mészáros Norina már többször beszámolt arról, hogy kislányával gyakran harcban állnak, ha a mindennapokról van szó, vannak olyan pillantok, amikor tűzszünetet kötnek.

Tündéri videót osztott meg kislányával Mészáros Norina.
Tündéri videót osztott meg kislányával Mészáros Norina. Fotó: Szabolcs László

Mindenki elolvadt Mészáros Norina tündéri kislányától

Az anya és a lánya kapcsolata az élet legszebb és legnehezebb kalandja.

- idézte Instagram-posztjában Young G Béci felesége.

A sztáranyuka a bejegyzésében egy tündéri videót osztott, amint kislányával, Rebekával ölelkeznek. A látványtól még követői elolvadtak.

 

