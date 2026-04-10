Sáfár Mónika: „Hálás vagyok a sorsomnak Kaposvárért”

Játszott Kaposváron, az Operettszínházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, az Operaházban, jelenleg a Madáchban lép fel. Sáfár Mónika sokoldalú színésznő, a kezdet mégsem volt könnyű, ötször futott neki a felvételinek.

Sáfár Mónika színésznő úgy érzi, hogy van miért hálásnak lennie a sorsnak

Sáfár Mónika: „Nem vagyok tipikus színésznő”

Az SZFE Szentkirályi utcai épületében adtál találkozót. Miért pont itt?

„2021 óta itt tanítok, és tanulok is. A Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterképzésén veszek részt. A lányommal, Franciskával egy időben végzek majd, ő Szegeden jár opera tanszakra.”

Úgy tudom, Franciska tehetséges zongoristának indult. Hogy lett operaénekes?

„A győri zeneművészeti főiskolára járt egy évet; egy idő után azt mondta, hogy nem akar napi nyolc órát a zongora mellett ülni. Felvételizett Szegedre, Rálik Szilvia a mestere.”

Ötször jelentkeztél a Színművészetire. Nem bizonytalanított el az állandó elutasítás?

„Nem ez volt az első alkalom, hogy próbáltak lebeszélni. Amikor meghallottam egy templomi kórustagtól, hogy lehet menni a Zeneakadémiára, a gimnáziumi énektanárom azt mondta, hogy tizennyolc évesen arról már lekéstem. Később jelentkeztem a Bartók Béla Konzervatóriumba. Mindenki Mozart-kottákat szorongatott, én meg kértem egy A hangot, és elénekeltem a Görög Ilona balladáját. Felvettek. A közbeeső időben a Nemzeti Stúdióba jártam, kot­ta­tá­ros voltam. A főiskolán csak néztek, hogy már megint itt vagyok.”

Marton László osztályába kerültél, akinél másodszor felvételiztél az öt év alatt. Szerettél a főiskolára járni?

„Gyűlöltem. Az osztályfőnöknek már a nézéséből láttam, hogy azt gondolja: „Ez ki?” Utált, állandóan ki akart tenni a rostavizsgákon. Kazimir Károlynak meg Iglódi Istvánnak köszönhettem, hogy nem rúgtak ki.”

Mi baja volt veled Martonnak?

„Nem vagyok tipikus színésznő, simulékony, kedveskedő, mosolygós. Előfordult, hogy a Mary Poppins premierpartiján Polyák Lilla bökött oldalba, hogy vágjak már derűsebb arcot. Nem voltam Marton embere. Amikor viszont megkaptam a Mária evangéliuma főszerepét a Madáchban, nagy csokorral köszöntött a színpadon, és azt mondta, ő javasolta, hogy én legyek Mária.”