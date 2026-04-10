Sáfár Mónika: „Hálás vagyok a sorsomnak Kaposvárért”

Játszott Kaposváron, az Operettszínházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, az Operaházban, jelenleg a Madáchban lép fel. Sáfár Mónika sokoldalú színésznő, a kezdet mégsem volt könnyű, ötször futott neki a felvételinek.
Az SZFE Szentkirályi utcai épületében adtál találkozót. Miért pont itt?
„2021 óta itt tanítok, és tanulok is. A Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterképzésén veszek részt. A lányommal, Franciskával egy időben végzek majd, ő Szegeden jár opera tanszakra.”
Úgy tudom, Franciska tehetséges zongoristának indult. Hogy lett operaénekes?
„A győri zeneművészeti főiskolára járt egy évet; egy idő után azt mondta, hogy nem akar napi nyolc órát a zongora mellett ülni. Felvételizett Szegedre, Rálik Szilvia a mestere.”
Ötször jelentkeztél a Színművészetire. Nem bizonytalanított el az állandó elutasítás?
„Nem ez volt az első alkalom, hogy próbáltak lebeszélni. Amikor meghallottam egy templomi kórustagtól, hogy lehet menni a Zeneakadémiára, a gimnáziumi énektanárom azt mondta, hogy tizennyolc évesen arról már lekéstem. Később jelentkeztem a Bartók Béla Konzervatóriumba. Mindenki Mozart-kottákat szorongatott, én meg kértem egy A hangot, és elénekeltem a Görög Ilona balladáját. Felvettek. A közbeeső időben a Nemzeti Stúdióba jártam, kottatáros voltam. A főiskolán csak néztek, hogy már megint itt vagyok.”
Marton László osztályába kerültél, akinél másodszor felvételiztél az öt év alatt. Szerettél a főiskolára járni?
„Gyűlöltem. Az osztályfőnöknek már a nézéséből láttam, hogy azt gondolja: „Ez ki?” Utált, állandóan ki akart tenni a rostavizsgákon. Kazimir Károlynak meg Iglódi Istvánnak köszönhettem, hogy nem rúgtak ki.”
Mi baja volt veled Martonnak?
„Nem vagyok tipikus színésznő, simulékony, kedveskedő, mosolygós. Előfordult, hogy a Mary Poppins premierpartiján Polyák Lilla bökött oldalba, hogy vágjak már derűsebb arcot. Nem voltam Marton embere. Amikor viszont megkaptam a Mária evangéliuma főszerepét a Madáchban, nagy csokorral köszöntött a színpadon, és azt mondta, ő javasolta, hogy én legyek Mária.”
Valóban?
„Dehogy, köze sem volt hozzá. Egyébként ez volt a diplomaszerepem negyedévben. Két évig semmit nem tanultunk a főiskolán – akkor változott meg minden, amikor vendégtanárok oktattak: Babarczy László, Ascher Tamás, Gothár Péter.”
A kaposvári színház legendás rendezői már főiskolásként érdeklődtek irántad?
„Babarczy László azt mondta: „Maga jöjjön hozzám főszerepeket játszani!” Először a Bezerédi Zoltán rendezte Csárdásban voltam benne, aztán Mohácsi János Csárdáskirálynőjében kaptam meg Szilvia szerepét, Kulka János volt Edvin. De lehettem Eliza is a My Fair Ladyben. Hálás vagyok a sorsomnak, hogy ott és akkor zenés főszerepeket játszhattam. Molnár Piroska, Helyey László, Koltai Róbert voltak a vezető színészek. Nem felejtem el, hogy Pogány Judit milyen végtelenül kedvesen fogadott; azt mondta, hogy forduljak hozzá bármiben, vagy ha csak beszélgetni akarok.”
Így lettél a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja?
„Nem egészen így történt. Babarczy László szerződést ajánlott, én meg azt mondtam, hogy csak két szerepre szerződöm. Elkezdett kiabálni velem, hogy akkor a negyedét kapom annak, mint a többiek. Azt válaszoltam, hogy nem baj, és így is történt.”
Tudtad, hogy Szinetár Miklós elvisz az Operettszínházba?
„Nem is sejtettem. Amikor színésznő lettem, elhatároztam, hogy nem vetkőzöm, és nem megyek vidékre. Ehhez képest vidékre mentem, és úgy kerültem vissza Pestre, hogy felhívtak az Operettből: Szinetár tanár úr látott a Csárdáskirálynőben, és meghív a Leányvásár főszerepére. Amikor megkaptam A víg özvegyet, már éreztem, hogy énekelni kell tanulnom; előbb Gencsi Sárinál, aztán Kaposi Margitnál képeztem a hangomat.”
Az Operettszínházban ismerted meg a férjedet, Mukli Gyulát. Neki már voltak gyerekei, a házasságotokból született Franciska, aztán Erdélyi Mónika Olíviája is Mukli gyerek. Tartják a kapcsolatot a testvérek?
„Zsófi, Bence és Franciska nagyon együtt vannak. Vittem őket Szegedre, ha ott léptem fel, utaztunk együtt külföldre; örülök, hogy ők vannak egymásnak. Olíviával sajnos nem olyan gyakran találkoztunk.”
A musical és az operett is megvolt – hogy jutott eszedbe, hogy operát is énekelj?
„Nagyon szeretem a műfajt. Megkaptam a szegedi színház igazgatójának a telefonszámát. Pál Tamás meghallgatott, majd megkérdezte, hogy mit csinálok áprilisban. „Elénekelne egy operát?” – kérdezte. Felhívta az énektanáromat, Kaposi Margitot, aki rávágta, hogy igen. Így kaptam meg Boito Mefistofele című operájának kettős főszerepét. Kovalik Balázs volt a rendező, szenzációs előadás lett.”
Tíz év múlva Turandotot akartál énekelni. Akkor is csak úgy jelentkeztél?
„Rozsos Istvánt kérdeztem meg, hogy tervezi-e az Operaház a darab színrevitelét. Tervezte. Kovács János igazgató meghallgatott, és az mondta Kesselyák Gergelynek: „Megvan a Turandotunk!””
Szinte példátlan, hogy valaki mindhárom zenei műfajban kiemelkedően teljesít. Most a Madách Színházban játszol több darabban.
„Amikor meghallgatást hirdettek Az Operaház Fantomjára, Kero, az igazgató azt mondta, hogy aki el mer menni rá, az ki van rúgva az Operettszínházból. Naná, hogy mentem! Megkaptam Carlotta szerepét, játszom a Mary Poppinsban és a Mamma Mia!-ban. A tanítással együtt ez éppen elég az életemben.”
