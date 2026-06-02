Az egész ország a tolvajokat keresi: Megszólalt a dunakeszi rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 06:16
A dunakeszi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen elkövetők azonosításához.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság büntetőeljárást lopás miatt, ismeretlen tettesek ellen.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felismered őket? Nagy erőkkel köröz a dunakeszi rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a képeken látható páros április 8-án, 10-én, 12-én, 14-én és 15-én is megfordult egy dunakeszi áruházban. A gyanú szerint több terméket a ruházatukba rejtettek, majd azokkal fizetés nélkül távoztak az üzletből, ezzel mintegy 40 ezer forint kárt okozva.

A tettesekről készült felvételeket IDE KATTINTVA nézheted meg. Ha felismered őket ne késlekedj, és az alábbiak szerint cselekedj:

A Dunakeszi Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki az elkövetőket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-97-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón - írja a rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
