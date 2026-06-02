Az egész ország a tolvajokat keresi: Megszólalt a dunakeszi rendőrség

A Dunakeszi Rendőrkapitányság büntetőeljárást lopás miatt, ismeretlen tettesek ellen.

Nagy erőkkel köröz a dunakeszi rendőrség. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felismered őket? Nagy erőkkel köröz a dunakeszi rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a képeken látható páros április 8-án, 10-én, 12-én, 14-én és 15-én is megfordult egy dunakeszi áruházban. A gyanú szerint több terméket a ruházatukba rejtettek, majd azokkal fizetés nélkül távoztak az üzletből, ezzel mintegy 40 ezer forint kárt okozva.

A tettesekről készült felvételeket IDE KATTINTVA nézheted meg. Ha felismered őket ne késlekedj, és az alábbiak szerint cselekedj:

A Dunakeszi Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki az elkövetőket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-97-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón - írja a rendőrség.