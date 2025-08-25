„A láthatatlan teher egyre könnyebb” – Fresh Andi 4 éve tünetmentes! Így változtatta meg az életét a végzetes betegség

Fresh Andi, azaz Villányi Andrea őszintén vallott a Borsnak, arról, hogyan élte meg a mellrák diagnózisát, mit adott neki a betegség, és hogyan vált a házassága, a családja és az utazásai igazi kapaszkodóvá.

Fresh Andi mellrák elleni küzdelme példaértékű (Fotó: BS)

Fresh Andi betegsége: „Igazából minden évben könnyebb lesz”

„Igazából minden évben könnyebb lesz a vállam, mert nyilván az ötödik év után mondják az embert gyógyultnak. Persze nem fogunk kapni egy pecsétet a bizonyítványunkba, de egyre jobb érzés kimondani, hogy ennyi idő eltelt. Évről évre könnyebb ez a láthatatlan teher” – árulta el.

Andi szerint kételyek sosem voltak benne. Nem engedte, hogy a félelem határozza meg az életét.



Úgy nem lehet élni, hogy állandóan azon agyalunk, vajon visszatér-e valami vagy nem. Egyáltalán nincs benne a mindennapjaimban ez a gondolat. Persze amikor megyek kontrollra, van bennem pár másodpercnyi drukk, amíg a szemem nem látja a mondatot: a helyzet változatlan. De azon túl nincs bennem félelem.

A nehézségek ellenére azonban sosem veszítette el az optimizmusát.

„Alapvetően mindig is ilyen beállítottságú ember voltam, de a betegség felerősítette ezt bennem. A családom a legbiztosabb pont az életemben, ők lettek az igazi prioritás. Ha tehetném, mindent velük csinálnék.”

Fresh Andi férje hozta az utazás varázslatát



A legeslegelején, amikor a diagnózist megkaptam, pár hétig nagyon mélyen voltam. De aztán jött valami megmagyarázhatatlan erő, ami előre vitt. Szerencsésnek érzem magam, mert mindig látszott a javulás, és ez adott hitet.

A betegség árnyéka mellett az élet apró örömei még nagyobb hangsúlyt kaptak. Andi számára például a férjével közös nyaralások váltak igazán különlegessé.

Nagyon jól telt a nyaralás, visszatértünk Horvátországba. Ez a hely különösen fontos számunkra, mert hat éve ott kérte meg a kezem a férjem. Azóta minden évben visszatérünk ahhoz a padhoz, ahol feltette a nagy kérdést. Ez hagyománnyá vált.

De nem csak az Adria várja őket újra és újra, hanem a világ is.

„Nagy utazók vagyunk. Tavaly másfél hónapot töltöttünk Spanyolországban lakóautóval, ez igazi bakancslistás élmény volt. Folyamatosan vannak terveink, most például Vietnám van soron. Ha tehetnénk, Thaiföldre is lakóautóval mennénk, annyira szeretjük ezt a szabadságot.”