Hajdú Péter: Magyar Péter elismeri, hogy igenis, háború lesz Európában!

Ahogy arról a Bors beszámolt, a Patrióta kapott egy felvételt, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolj a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!"

Hajdú Péter

A kiszivárgott felvétel hatalmas port kavart, sorra jelennek meg a felháborodott reakciók, nemrég Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólalt fel az ügyben, most pedig Hajdú Péter mondta el a véleményét egy videóban.

- írta videójához az ismert műsorvezető.

Magyar Péter elismeri, hogy igenis, háború lesz Európában!

- kezdte a videót, amelyben mások mellett azt is elmondta, hogy köszönjük szépen, de nem kérünk abból, hogy mást kommunikálnak a nyilvánosságnak, mint a saját a köreiknek, ugyanis ezt már olyan kormányunk, akik hazudtak reggel, éjjel meg este...