Most futott be: nagy bejelentést tett Nagy Bogi

Nagy Bogi megadta a módját, hogy nagy bejelentést tegyen. A fiatal énekesnő aranyszínű, szexi felsőben osztotta meg a nagy hírt az Instagramon.

Nagy Bogi nagy bejelentéssel érkezett az Instagramra

Fotó: Mediaworks Archív

Nagy Bogi nagy bejelentésétől csak a ruhája hangosabb

Nagy Bogi nehéz időszakot él meg, hiszen nem régiben jelentette be, hogy két év házasság után külön utakon folytatják tovább férjével, amely egy közösen meghozott döntés volt. A válással kapcsolatban felmerült egy harmadik személy kiléte is, méghozzá BSW Matyi személyében, de az énekesnő hamar eloszlatta a pletykákat.

Legutóbb pedig A Nagy Duett énekesét, Tolvai Renit vádolták meg azzal, hogy ellopta Nagy Bogi dalát, amiért kemény kritikákat kapott a közösségi médiában. Természetesen Reni reagált a kommentekre, mondván, hogy valahogy abból mindig botrány lesz, ha valakit megdícsér. Nagy Bogi pedig lapunknak nyilatkozott a negatív támadásokat ért Reni dalfeldolgozásáról.

Magyarország egyik legjobb hangja Renié, abszolút nem értem a negatív kommenteket és nem is értek velük egyet

- mondta az énekesnő.

Most pedig lássuk, mi Bogi nagy bejelentése:

Hamarosan indulunk a lemezbemutató turnénkra

- írta Instagram-odalán, majd felsorolta a turné állomásait is.

Itt meg is nézheted Nagy Bogi szexire sikeredett bejelentését: