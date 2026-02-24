Most futott be: nagy bejelentést tett Nagy Bogi

Nagy Bogi megadta a módját, hogy nagy bejelentést tegyen. A fiatal énekesnő aranyszínű, szexi felsőben osztotta meg a nagy hírt az Instagramon.
Nagy Bogi nehéz időszakot él meg, hiszen nem régiben jelentette be, hogy két év házasság után külön utakon folytatják tovább férjével, amely egy közösen meghozott döntés volt. A válással kapcsolatban felmerült egy harmadik személy kiléte is, méghozzá BSW Matyi személyében, de az énekesnő hamar eloszlatta a pletykákat.
Legutóbb pedig A Nagy Duett énekesét, Tolvai Renit vádolták meg azzal, hogy ellopta Nagy Bogi dalát, amiért kemény kritikákat kapott a közösségi médiában. Természetesen Reni reagált a kommentekre, mondván, hogy valahogy abból mindig botrány lesz, ha valakit megdícsér. Nagy Bogi pedig lapunknak nyilatkozott a negatív támadásokat ért Reni dalfeldolgozásáról.
Magyarország egyik legjobb hangja Renié, abszolút nem értem a negatív kommenteket és nem is értek velük egyet
- mondta az énekesnő.
Most pedig lássuk, mi Bogi nagy bejelentése:
Hamarosan indulunk a lemezbemutató turnénkra
- írta Instagram-odalán, majd felsorolta a turné állomásait is.
Itt meg is nézheted Nagy Bogi szexire sikeredett bejelentését:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.