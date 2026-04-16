Robban a stadion: Leslie Mandoki új himnusza az FC Bayern München titkos fegyvere lett!

A nemzetközileg elismert zeneszerző, producer és előadó, Leslie Mandoki ismét jelentős sporttörténeti zenei projekt élére állt, ugyanis ő a producere, zeneszerzője és szövegírója annak az új dalnak, amely az FC Bayern München aktuális nemzetközi szereplésének meghatározó és erőteljes zenei kísérője lett. A kompozíció stadionhimnusz, ugyanakkor érzelmekkel telített, közösségteremtő alkotás is, amely a klub szurkolóinak és játékosainak közös célját, a csúcsra vezető utat fogalmazza meg zenei formában.

Leslie Mandoki: Jubileumi szimfóniától a stadionhimnuszokig

Az együttműködés gyökerei egy különleges kulturális eseményhez nyúlnak vissza. Leslie az Audi százéves jubileumára komponált nagyszabású szimfóniát, amelyet ünnepi keretek között mutattak be. Az eseményen a korábbi német kancellár, Angela Merkel is méltatta a vállalat történetét, az est díszvendégei között pedig Leslie mellett ott volt Wolfgang Porsche is. Az ünnepségen született meg az az ötlet, amely később sporttörténeti jelentőségű zenei együttműködéshez vezetett.

Karl-Heinz Rummenigge, a klub legendája és vezetője felkérte Lesliet, hogy komponáljon új himnuszokat a bajor klub számára. Az ezt követő időszakban Leslie fiával közösen tíz új himnuszt írt, valamint egy korábbi klasszikus klubhimnuszt is modern hangszerelésben dolgozott fel. A felvételekhez az FC Bayern hivatalos szurkolói klubján keresztül választottak ki tehetséges amatőr énekeseket, akik délnémet kórushangzással adtak különleges karaktert a produkciónak. A dalok azóta a mérkőzések előtt, a félidőben és a lefújás után is felcsendülnek, és a stadionok atmoszférájának szerves részévé váltak.

A Road to Budapest születése személyes történet

A Road to Budapest története számomra egészen személyes pillanattal kezdődött. Egy este az FC Bayern vezetőségével vacsoráztunk egy nagy mérkőzés után. A hangulat felszabadult volt, mégis mindenki fejében ott járt a következő nagy cél. Az asztalon egy alátéten ez a felirat állt: Road to Budapest - utalásként a UEFA Champions League döntőjére. Ahogy ránéztem, azonnal megéreztem, hogy ez több kell legyen, mint egy szlogen. Abból indulok ki, hogy az FC Bayern München mindig a győzelemért lép pályára, ami egyszerre ambíció és identitás. A csapat DNS-ében benne van egy ősi küzdelem és kitartás, és soha nem elégszik meg a második hellyel.

– kezdte Leslie, majd így folytatta:

Az alkotói énem elkezdett bennem dolgozni, és a következő napokban, éppen Budapest felé autózva, elgondolkodtam, hogy volt ebben az egész projektben valami sorsszerű. Hiszek abban, hogy a zene képes energiát adni, hitet erősíteni, és ha egy csapat, egy klub, egy közösség ezt együtt énekli, abból valódi és óriási erő születik. Szülővárosom felé haladva egyszer csak megszületett bennem a dal. Először csak egy motívum, aztán egy refrénkezdemény, és már hallottam is magamban, ahogy egy stadionnyi szurkoló együtt énekli. Ez a dal több lett, mint egy futballhimnusz: ez a foci összetartozásának zenéje. Arról szól, hogy együtt indulunk útnak, együtt küzdünk, együtt szurkolunk, és úgy érzem, hogy igazi zenei szimbólummá vált. Amikor a stadionban több tízezer ember egyszerre énekel, az az a pillanat, amikor a futball és a zene valóban eggyé válik

– mondta a zeneszerző.