Megszólalt várandós lányáról Fésűs Nelly: "Az én kicsi babám marad"

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 19:50
Fésűs Nelly lányaFésűs Nelly
Megható posztban köszöntötte szülinapos lányát Fésűs Nelly.
B. V.
A szerző cikkei

Izgalmas év vár az idén Horváth Csengére. A gyönyörű modell ugyanis jelenleg első gyermekével várandós: az örömteli hírt még a közelmúltban erősítette meg, miután már hetek óta arról pletykáltak, hogy babát vár. Hiába a terhesség, az édesanyja, Fésűs Nelly szemében azonban Csenge örökre az ő kisbabája marad. Erről a színésznő a minap az Instagram-oldalán írt, ahol egy érzelmes posztban köszöntötte fel gyermekét a születésnapja alkalmából.

Fésűs Nelly számára Horváth Csenge anyaként is a kisbabája marad.
Megható posztban köszöntötte fel lányát Fésűs Nelly / Fotó: Markovics Gábor

Így köszöntötte fel a lányát Fésűs Nelly 

A gyönyörű kismama január elsején ünnepelte a 23. születésnapját, a jeles napról pedig természetesen az édesanyja, Nelly sem feledkezett meg:

2003 12.00 ekkor változott meg minden. Megszületett az első csodám! Ebben a pillanatban lettem anya

 - kezdte az érzelmes bejegyzést a színésznő, kiemelve, 2026 bizony más lesz a számukra. 

Most már ő is a szíve alatt hordja az első kis csodáját. 2026 egy új élet kezdete. De nekem akkor is az én kicsi babám marad, amíg csak élek 

- zárta a sorait Nelly, amelyet olvasva Csenge röviden, de lényegre törően reagált:

Szeretlek, anya. Örökkön-örökké!

 

