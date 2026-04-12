Háború, rezsi, benzin: Gönczi Gábor szerint a megélhetésünk a tét a választáson

Sorsdöntő pillanathoz érkezett az ország, hiszen az április 12-ei választás tétje talán még sosem volt ennyire húsbavágó. A szomszédunkban dúló fegyveres konfliktusok és a folyamatosan fenyegető globális gazdasági nehézségek árnyékában minden eddiginél hatalmasabb súlya van annak, hogy kire bízzuk hazánk jövőjét. A TV2 Tények népszerű és sokat látott híradósa, Gönczi Gábor is mély aggodalommal figyeli a világban zajló nyugtalanító eseményeket. A televíziós szakember úgy érzi, a jelenlegi kiélezett helyzetben senki sem engedheti meg magának, hogy otthon maradjon, hiszen a tét nem kevesebb, mint a magyar családok biztonsága, a mindennapi megélhetés és a békés hétköznapok megőrzése.

Gönczi Gábor választási meglátásai égetően fontos témákat érintenek (Fotó: Gábor Zoltán)

Gönczi Gábor aggódik a háború közelsége miatt

A TV2 Tények műsorvezetője szerint a jelenlegi világpolitikai helyzet nem enged teret a kísérletezésnek: „Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elmenjünk választani, hogy szóljunk bele az ország sorsába” – hívta fel a figyelmet Gönczi Gábor, majd rögtön rá is tért a legégetőbb problémákra:

De most, amikor ennyi háború van körülöttünk, az egyik ráadásul nagyon közel van hozzánk, egy szomszédos országban zajlik, ahol magyar emberek, magyar származású emberek is érintettek... és akkor, amikor az energiaválság éppenhogy csak ismét felütötte a fejét a világban, azt gondolom, nagyon észnél kell lennünk ahhoz, hogy kire szavazunk

– jegyezte meg.

Nagyon nem mindegy, hogy ki vezeti a „gépet”

Gönczi egy roppant szemléletes és hátborzongatóan találó hasonlattal élve, a viharos időben repülőgépen utazók kiszolgáltatottságához hasonlította a mostani periódust:

Amikor felmegyünk a repülőre, főleg, hogyha viharos az idő, mindig benézünk oda balra, a pilótafülkébe. Éppen az akadémiáról kijött, első útján részt vevő húszéves másodpilóta fog bennünket vezetni, vagy egy őszülő halántékú, kipróbált, harmincéves karrierrel a háta mögött lévő veterán?

– tette fel a költői kérdést: „Én mindig annak örülök jobban, ha egy ősz pilóta van a fülkében, mert azt tudom, hogy ő biztos kézzel fogja vezetni ezt a repülőt akkor is, ha hat viharzónán megyünk keresztül.”