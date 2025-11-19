"Nem is tudtam, hogy volt felesége! Pedig volt egy pár" - Frey Timi kitálalt L.L. Juniorról

Akár egy forgószél vagy egy venezuelai telenovella - így jellemezték eddig sokan L.L. Junior és Frey Timi románcát, ami a párkapcsolati dinamikát vizsgálva még a legtapasztaltabb lélekbúvároknak is feladná a leckét.
A rapper és a szép táncosnő szerelmi életében ugyanis eddig volt minden, mint a moziban: nagy egymásra találás, csalódás, megcsalás, nyilvános szakítás, kibékülés, félreértés, egyszóval tényleg minden, ami egyetlen valamire való Netflix-sorozatból sem hiányozhat. Néhány hete viszont úgy tűnik, megállt az az érzelmi hullámvasút, amire mindketten jegyet váltottak, és a drámát felváltotta egy sokkal békésebb és harmonikusabb időszak.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy L.L. Junior és Frey Timi együtt, kéz a kézben érkeztek meg Hajdú Péterhez, ugyanis édes kettesben vállalták a szereplést a Frizbi TV beköltözős műsorában. Bár a teljes epizód csak pénteken lesz látható, a frissen kijött előzetes is igencsak beszédes. Kiderül például, hogy Junior egy klipforgatáson ismerte meg Timit, akinek korábban halvány lila gőze sem volt arról, hogy ki is az a Lesi László és mi az a Ragamoffin.
„Nem ismertem őt. A zenéjét sem, vagyis biztos tudtam pár dalát, de csak a legalapabbakat. Én például Fluor Tomin, szóval teljesen máson nőttem fel. Nekem ő annyira kiesett, hogy nem is tudtam róla semmit. Nem is tudtam, hogy volt felesége! Pedig volt egy pár”
- kezdte nevetve Frey Timi, miközben provokatívan pillantott L.L. Juniorra.
Hadú Péter ezt követően egy kis párkapcsolati játékra invitálta a szerelmeseket, ahol többek között olyan sikamlós kérdésekre kellett választ adniuk, hogy ki a kezdeményezőbb fél a hálószobában. Nos, ebben nem jutottak konszenzusra Timiék, ugyanis mindketten a másikat jelölték meg kezdeményezőként, ez pedig megdöbbentette Juniort.
„Hát, nem hagysz élni! Nézd mennyit fogytam” - röhögött a rapper.
Szóba kerül az adásban természetesen L.L. Junior FREY TIMI című dala is, ami vállaltan a lányról szól, és bizony tartalmaz jó néhány igencsak provokatív sort. Mint például:
„Túl kedves volt, épp ezért túl is gondoltam,
Nem tudhattam, hogy én ezzel pont elrontottam,
Desh-el beszélgetett egy két órát,
Daninál afterban 4X is volt,
Ott is csókolózott, bele burkolózott,
De mindegyik neki csak SCORE.”
Természetesen Hajdú Péterben is felmerült a kérdés, hogy Timi szülei hogyan reagáltak erre a slágerre.
„Apa teljesen el volt hűlve. Ott ült, hogy maga a név, hogy így megy tovább. Ők kisvárosiak. Mezőberényben laknak, és már mindenhol megállítják őket, a postán, a pékségben, nem tudnak elmenni az utcán úgy, hogy ne erről legyen szó. Ekkor érezték, hogy ez már kicsit durvább, mint amire ők számítottak”
- árulja el Frey Timi a Beköltözve Hajdú Péterhez ajánlójában.
