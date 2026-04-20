"Csak sodródok az árral" – Kamerák előtt omlott össze az Exatlon Bajnoka

Hétfőnként mindig a lakhatási körülményekért megy a küzdelem a bázisjátékon, de Palik László nem várt meglepetéssel állt elő a nyitóceremónián: a luxus bázis mellett a győztes csapat tagjai egy-egy videóüzenetet kapnak szeretteiktől. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapata veszített, Lencse László kiborult, mert úgy érzi, szerettei látványa, szavai erőt adtak volna neki a folytatáshoz.

Exatlon: Lencse Laci kizárta az érzelmeket a pályán

Lassan hat hete, hogy a sport-reality Bajnokai és Kihívói elbúcsúztak családjuktól és elutaztak a Dominikai Köztársaságba, tudva, hogy heteken keresztül nem ölelhetik meg őket. Az Exatlon Hungary eddigi évadaiban is mindig azok voltak a legérzelmesebb pillanatok, amikor a versenyzők megkapták szeretteik videóüzenetét. Most is ez volt a tét a Bázison kívül, de mivel a kékek nyertek, a Bajnokok nem láthatták családjukat, nem hallhatták nekik intézett szavaikat.

"De megmondom őszintén, hogy abban a pillanatban, amikor ezt a Laci kijelentette, hogy mi lesz a tét, egy pillanatra megfordult az is a fejemben, hogy lehet, hogy ez nagyon felkavaró lesz a számomra, és lehet, hogy nem lesz rám jó hatással" – mondta a Borsnak Lencse Laci, aki a műsor miatt kilépett a komfortzónájából.

De aztán ahogy teltek a percek, és ahogy mentek a futamok, rájöttem, hogy ez nekem nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon kellene ahhoz, hogy új erőre kapjak itt. Ezért is voltam nagyon ideges, hogy a futamokat nem tudtam úgy hozni, marha ideges voltam, de amikor felállok a rajthoz, akkor nem ez jut eszembe, hogy a családért futok és mindent bele kell adni, hanem, hogy saját magammal el tudjak számolni és legyőzzem azt, aki mellettem van, úgyhogy ez kábé olyan, mint a fociban a prémium. Én soha, de soha nem a prémiumért fociztam, hanem saját magamért, az egómért azért, hogy legyőzzem a másikat, jobb legyek. Én legyek az, akiről szólnak a hírek. Szóval itt is a futamok alatt kizártam az érzelmi töltetet, az extra tétet.

"Csak sodródom az árral"

Az Exatlon ötödik évadában a Bajnokok csapatában a focistának és Bacskai Balázsnak vannak gyermekeik, szerintük nekik ezért még nehezebb ez az egész.