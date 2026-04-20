"Csak sodródok az árral" – Kamerák előtt omlott össze az Exatlon Bajnoka

Hétfőnként mindig a lakhatási körülményekért megy a küzdelem a bázisjátékon, de Palik László nem várt meglepetéssel állt elő a nyitóceremónián: a luxus bázis mellett a győztes csapat tagjai egy-egy videóüzenetet kapnak szeretteiktől. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapata veszített, Lencse László kiborult, mert úgy érzi, szerettei látványa, szavai erőt adtak volna neki a folytatáshoz.
Lassan hat hete, hogy a sport-reality Bajnokai és Kihívói elbúcsúztak családjuktól és elutaztak a Dominikai Köztársaságba, tudva, hogy heteken keresztül nem ölelhetik meg őket. Az Exatlon Hungary eddigi évadaiban is mindig azok voltak a legérzelmesebb pillanatok, amikor a versenyzők megkapták szeretteik videóüzenetét. Most is ez volt a tét a Bázison kívül, de mivel a kékek nyertek, a Bajnokok nem láthatták családjukat, nem hallhatták nekik intézett szavaikat.
"De megmondom őszintén, hogy abban a pillanatban, amikor ezt a Laci kijelentette, hogy mi lesz a tét, egy pillanatra megfordult az is a fejemben, hogy lehet, hogy ez nagyon felkavaró lesz a számomra, és lehet, hogy nem lesz rám jó hatással" – mondta a Borsnak Lencse Laci, aki a műsor miatt kilépett a komfortzónájából.
De aztán ahogy teltek a percek, és ahogy mentek a futamok, rájöttem, hogy ez nekem nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon kellene ahhoz, hogy új erőre kapjak itt. Ezért is voltam nagyon ideges, hogy a futamokat nem tudtam úgy hozni, marha ideges voltam, de amikor felállok a rajthoz, akkor nem ez jut eszembe, hogy a családért futok és mindent bele kell adni, hanem, hogy saját magammal el tudjak számolni és legyőzzem azt, aki mellettem van, úgyhogy ez kábé olyan, mint a fociban a prémium. Én soha, de soha nem a prémiumért fociztam, hanem saját magamért, az egómért azért, hogy legyőzzem a másikat, jobb legyek. Én legyek az, akiről szólnak a hírek. Szóval itt is a futamok alatt kizártam az érzelmi töltetet, az extra tétet.
Az Exatlon ötödik évadában a Bajnokok csapatában a focistának és Bacskai Balázsnak vannak gyermekeik, szerintük nekik ezért még nehezebb ez az egész.
"Hát igen, ez nekem meg Bendzsinek (Balázs) volt nagyon nehéz, mert láttunk egy kis szikrát, hogy láthatjuk a családot, a gyerekeket és ugye ez nem valósult meg. Sokat beszélgetünk egymás között, meg próbálunk egymásnak segíteni, hogy mégis hogyan tudunk kijönni egy ilyen mélyebb, nehezebb periódusból, amikor hiányzik a család. Szerintem ezt nem igazán értik azok, akiknek mondjuk nincsen otthon gyerkőc. Nagyon rendes mindenki, mert tényleg együtt próbál érezni, de ezt akkor tudja meg igazán valaki, hogy ha várja otthon a gyerek vagy a gyerkőcök, és ez nagyon mélyen tud érteni. Főleg úgy, hogy soha nem voltam még ilyen szituációban. Nem is tudom, mit kell csinálni ilyenkor, mi segít, csak sodródok az árral."
