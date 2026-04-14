Exatlon Hungary: Nikolett kitálalt, Réka az érzelmeivel sodorja veszélybe a csapatot

Az Exatlon Hungary legújabb részében Szabó Réka maradt a figyelem középpontjában, csapattársai szerint érzelmei akár kihatással lehetnek az eredményeikre is.
Komsa Nikolettet és Máté Balázst kapták el a kamerák beszélgetés közben, miután Nikolett a kerekasztalnál adott kritikája - nem csapattársai szeme láttára, hanem a kamerák előtt tett nyilatkozata során - megsiratta Rékát. Ekkor a befektetett energiáról volt szó, és arról, hogy Réka úgy tűnik, mintha nem akarna a csapat tagja lenni, ám ezt ő azzal magyarázta, hogy introvertált személyiség, és múltja miatt nehezebben nyílik meg minden próbálkozása ellenére is.
Nikolett bár dicsérte Balázsnál Réka teljesítményét, még mindig nem biztos abban, hogy a lány tudja uralni az érzelmeit. Szerinte hullámzó a teljesítménye, és míg sokszor fent vannak az érzelmei, sosem lehet tudni, mikor zuhan majd.
Alapvetően nem tudok azonosulni Réka személyiségével, ez azért van, mert nem tudja megélni a jelent. Én úgy gondolom, hogy edzőként oda kell figyelnem rá
- mondta, hozzátéve, hogy a csapat érdekeit képviseli.
Balázs ekkor felhozta Réka introvertáltságát, és megkérdezte Nikolettet, hogy most, három hét után gondolja-e, hogy lassan sikerül-e ezt maga mögött hagynia.
Ha nem tud elszakadni az otthoni dolgoktól, hogy hiányzik a párja, és ezen agyal, akkor nagyon nehéz lesz neki
- mondta Nikolett, hozzátéve, hogy el kell fogadnia, hogy ott van, szeretik őt, és bíznak benne.
Bár többször is felmerült a Nikolett és Réka közötti feszültség, Nikolett elmondta, hogy mindenkinek oda kell figyelnie a csapatra – Réka állapota csak a „csajossága” miatt van nála fókuszban.
Balázs szerint azonban Réka kezd megnyílni, és most már a csapat egymás életét formálja. Elismerte, hogy egy olyan ember számára, mint Réka, ezt nagyon nehéz lehet elfogadni és megszokni.
