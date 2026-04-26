Friss hírek jöttek a Liverpool nagybeteg legendájáról

Visszatér a nyilvánosság elé Kevin Keegan. A Liverpool legendájáról – aki több mint 200 mérkőzésen öltötte magára a Vörösök mezét – még januárban jelentette be a családja, hogy rákbetegséggel küzd.

Kevin Keegan rákbetegséggel küzd

Kevin Keegan jobban érzi magát

Kevin Keeganről a Sky Sports műsorvezetője, Pete Graves közölt friss híreket, amikor elmondta, hogy az egykori liverpooli focista jobban érzi magát, és a jövő hónapban egy eseményen találkozik majd a szurkolókkal.

A király mindössze öt hét múlva, májusban visszatér Newcastle-be a Tyne Színházba. Nagyon nehéz időszakon megy keresztül, de a jó hír az, hogy jól reagál a kezelésre, és sokkal jobban érzi magát

– idézi a Mirror a műsorvezető szavait. Kiderült, Kevin Keegan elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy emberekkel találkozzon, lássa a rajongóit, elmesélje nekik a történeteit és felelevenítse a csodálatos emlékeit.