Megszakad a szív: 3 édes kisgyerek már hiába várja haza az édesapját - a család mégis megbocsátott a gázolónak

Tragikus baleset rázta meg egy georgiai család életét: egy háromgyermekes édesapa vesztette életét, miután egy kisteherautóval ütközött motorozás közben.
A 27 éves Steven Patrick Cullen 2026. április 14-én, reggel 7 óra körül szenvedett halálos balesetet Georgia államban, a Georgia 365-ös út és a White Sulphur Road kereszteződésében a Hall megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint. A vizsgálat elsődleges megállapításai alapján a 25 éves Nathan Michael Meyer északi irányba haladt egy Dodge pickup teherautóval, amikor sávot váltott, majd balra akart kanyarodni a White Sulphur Roadra. Ekkor ütközött össze a szemből érkező motorossal, Steven Cullennel.
A fiatal apa a helyszínen életét vesztette. Meyer és utasa nem sérültek meg. A sofőrt a helyszínen letartóztatták és másodfokú, járművel elkövetett emberöléssel, valamint elsőbbségadás elmulasztásával vádolták meg. Később 16 830 dolláros (kb. 6 millió forintos) óvadék ellenében szabadlábra helyezték, tudta meg a People.
Cullen nemcsak három gyermek édesapja volt, hanem menyasszonyával, Katelynnel az esküvőjükre készült. Hozzátartozói szerint optikai kábelekkel foglalkozó ellenőrként dolgozott az AT&T-nél, ahol nemrég elő is léptették. Sógora és egyben legjobb barátja, Allen Collins megható szavakkal emlékezett rá:
Mindig együtt voltunk, bármi történt. Ha szükségem volt valamire, ő volt az első, aki segített.
A család a tragédia ellenére meglepő lépést tett: megbocsátottak a balesetet okozó sofőrnek.
Az emberek hibáznak. Ezzel mindannyiunknak együtt kell élnünk, neked is. Csak tudd, hogy megbocsátunk neked
– üzente Collins.
A család támogatására eddig közel 5000 dollár (mintegy 1,8 millió forint) gyűlt össze egy adománygyűjtő oldalon. A leírás szerint Cullen volt a család egyetlen eltartója, így szerettei most rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.
