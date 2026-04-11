Óriási meglepetés a Fidesz kampányzáróján! Két új énekes csatlakozott Curtis és Radics Gigi mellé!

Április 11-én, a 2026-os országgyűlési választásokat megelőző napon hatalmas tömeg gyűlt össze Budapesten, a Szentháromság téren, hiszen itt tartja meg a Fidesz nagyszabású kampányzáró rendezvényét. A tér gyorsan megtelt, amerre csak a szem ellátott, magyar zászlók lobogtak, és lelkes emberek várták a beszédeket. Az esemény tele volt meglepetésekkel: újra felcsendült a Szabadság vándorai, ám ezúttal két új előadó is csatlakozott Curtis és Radics Gigi mellé!
A színpadon Szijjártó Péter és Lázár János is felszólaltak. Beszédeik során a választás tétjét hangsúlyozták, és arra biztatták a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a másnapi voksoláson. A tömeg azonban egyértelműen a nap csúcspontjára várt: Orbán Viktor kampányzáró beszédére, amely iránt hatalmas volt az érdeklődés.
A rendezvény azonban nemcsak politikai szempontból tartogatott izgalmakat. A szervezők több meglepetéssel is készültek, és ezek közül az egyik legnagyobb sikert kétségtelenül a zenei produkciók aratták. A kampány egyik meghatározó dalává vált Demjén Ferenc legendás slágerének, a Szabadság vándorai feldolgozása. Az elmúlt hónapokban számos eseményen felcsendült Radics Gigi és Curtis előadásában, így nem volt kérdés, hogy a jelenlévők abban bíztak: újra együtt énekelhetik a szeretetről és összetartozásról szóló ikonikus sorokat.
Most azonban még egy lapáttal rátettek – vagy inkább egy új akkorddal csavartak rajta –, és egy eddig nem hallott, különleges verzióval lepték meg a közönséget. A színpadon Radics Gigi és Curtis mellé csatlakozott Gudics Máté és Dér Heni is, így egy igazi sztárparádé keltette életre a jól ismert dalt.
Az új feldolgozás óriási sikert aratott: a tömeg együtt énekelte a refrént az előadókkal, sokan a magasba emelték a zászlókat, és percekig tartó taps és éljenzés kísérte a produkciót. A hangulat szinte fesztiváli volt, a zene pedig még inkább összekovácsolta a jelenlévőket.
A kampányzáró esemény így nemcsak politikai üzenetekben volt erős, hanem érzelmekben is: a beszédek és a zenei élmények együtt olyan hangulatot teremtettek, amely sokak számára emlékezetessé tette a választások előtti utolsó napot. A Szentháromság tér ezen a napon valóban megtelt élettel, és minden jel arra utalt, hogy a résztvevők számára a másnapi döntés különösen nagy jelentőséggel bír.
