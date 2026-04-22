Meghatódva vallott ükunokájáról Bangó Margit: „Nekem ő a gyógyulást jelenti!”

Bangó Margit a magyar zenei élet megkerülhetetlen állócsillaga, aki évtizedek óta generációkat varázsol el páratlan tehetségével. Az utóbbi időben azonban a fellépések helyett a csendes gyógyulás és az embert próbáló kezelések határozzák meg a mindennapjait. Ebben a nehéz életszakaszban érkezett meg a családba a legkisebb trónörökös, aki most az énekesnő számára a legfontosabb kapaszkodót jelenti. Lássuk, hogyan változtatta meg a kis Norbi születése a művésznő kilátásait és állapotát.
Amikor a vonal túlsó végén felcsendült a művésznő hangja, azonnal érezhető volt a változás: a betegség okozta fáradtságot felváltotta a család és ükunoka iránti végtelen szeretet. Arra a kérdésre, hogy mit érez most, Margit asszony elcsukló hangon válaszolt, hangsúlyozva, hogy a kis Norbi érkezése számára egyet jelent a teljes újjászületéssel.
Ezekre nincsenek szavak, nekem ez a gyógyulást jelenti. Ahogy megszületett a kis Norbikám, engem kicseréltek. A lelkemet kicserélték. Még sokáig leszek velük, és énekelni fogom tanítani a Norbikát
– vallotta be őszintén.
Ez a lelki transzformáció pedig a fizikai állapotára is kihat. Bár a teste még küzd, a szelleme már a jövőbe tekint. A művésznőnek határozott tervei vannak a csöppséggel, és ez a célkitűzés tartja benne a lelket a legnehezebb éjszakákon is. Kijelentette, hogy még nagyon sokáig a szeretteivel marad, és már most tudja, mi lesz az első közös feladatuk: ő maga fogja megtanítani énekelni az ükunokáját, átadva neki a Bangó-dinasztia zenei kincseit.
Míg a lélek szárnyal az új jövevény miatt, a testnek még szüksége van az orvosi technológia támogatására. Az énekesnő unokája, Tina, drámai részleteket osztott meg arról, hogyan is zajlik Margit asszony gyógyulása a zárt ajtók mögött. A valóság az, hogy a művésznő jelenleg is folyamatos kezelés alatt áll, amelyet egy speciális eszköz tesz lehetővé.
Kapja a kezeléseket folyamatosan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 24 órán keresztül adagolja neki egy ilyen speciális géppumpa az immunterápiát. Az immunterápia hamarosan véget ér. És ha a vizsgálati eredmények megfelelőek lesznek, akkor már csak a regenerálódás van hátra
– magyarázta Tina a Tények Pluszban.
Ez a folyamat biztosítja, hogy a szervezet ellenállóképessége folyamatosan kapja a szükséges támogatást. A jó hír azonban az, hogy az immunterápia hamarosan véget ér, és amennyiben a következő vizsgálatok eredményei kedvezőek lesznek, megkezdődhet a regenerálódás utolsó fázisa.
Bangó Margit nem maradt magára a bajban, hiszen a családja mellett egy egész ország szorít érte. Az énekesnő elmondta, hogy nap mint nap érzi azt a hatalmas szeretetet, amit a közönség felől kap. A jókívánságok és az érte mondott imák olyan plusz energiát adnak neki, ami kiegészíti az orvosi kezeléseket és az ükunoka adta boldogságot. A Tények Plusz kameráin keresztül üzent mindenkinek:
Köszönöm azoknak a nézőknek, akik szüntelen küldik a jó kívánságukat, sokat jelent.
Ez a fajta összefogás és a kis Norbi iránti imádat az, ami garantálja, hogy a zene királynője ne adja fel a harcot, és hamarosan újra teljes fényében ragyoghasson, immár az ükunokájával az oldalán.
