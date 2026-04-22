Meghatódva vallott ükunokájáról Bangó Margit: „Nekem ő a gyógyulást jelenti!”

Bangó Margit a magyar zenei élet megkerülhetetlen állócsillaga, aki évtizedek óta generációkat varázsol el páratlan tehetségével. Az utóbbi időben azonban a fellépések helyett a csendes gyógyulás és az embert próbáló kezelések határozzák meg a mindennapjait. Ebben a nehéz életszakaszban érkezett meg a családba a legkisebb trónörökös, aki most az énekesnő számára a legfontosabb kapaszkodót jelenti. Lássuk, hogyan változtatta meg a kis Norbi születése a művésznő kilátásait és állapotát.

Bangó Margit ükunokája végre megszületett (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Bangó Margit élete gyökeresen megváltozott: „A lelkemet kicserélték”

Amikor a vonal túlsó végén felcsendült a művésznő hangja, azonnal érezhető volt a változás: a betegség okozta fáradtságot felváltotta a család és ükunoka iránti végtelen szeretet. Arra a kérdésre, hogy mit érez most, Margit asszony elcsukló hangon válaszolt, hangsúlyozva, hogy a kis Norbi érkezése számára egyet jelent a teljes újjászületéssel.

Ezekre nincsenek szavak, nekem ez a gyógyulást jelenti. Ahogy megszületett a kis Norbikám, engem kicseréltek. A lelkemet kicserélték. Még sokáig leszek velük, és énekelni fogom tanítani a Norbikát

– vallotta be őszintén.

Ez a lelki transzformáció pedig a fizikai állapotára is kihat. Bár a teste még küzd, a szelleme már a jövőbe tekint. A művésznőnek határozott tervei vannak a csöppséggel, és ez a célkitűzés tartja benne a lelket a legnehezebb éjszakákon is. Kijelentette, hogy még nagyon sokáig a szeretteivel marad, és már most tudja, mi lesz az első közös feladatuk: ő maga fogja megtanítani énekelni az ükunokáját, átadva neki a Bangó-dinasztia zenei kincseit.

Gépek segítik a felépülést: Jellinek Emilio és Tina elárulta a rideg valóságot

Míg a lélek szárnyal az új jövevény miatt, a testnek még szüksége van az orvosi technológia támogatására. Az énekesnő unokája, Tina, drámai részleteket osztott meg arról, hogyan is zajlik Margit asszony gyógyulása a zárt ajtók mögött. A valóság az, hogy a művésznő jelenleg is folyamatos kezelés alatt áll, amelyet egy speciális eszköz tesz lehetővé.

Kapja a kezeléseket folyamatosan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 24 órán keresztül adagolja neki egy ilyen speciális géppumpa az immunterápiát. Az immunterápia hamarosan véget ér. És ha a vizsgálati eredmények megfelelőek lesznek, akkor már csak a regenerálódás van hátra

– magyarázta Tina a Tények Pluszban.