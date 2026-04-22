Elképesztő felfedezés: nem hiszed el, mire bukkantak egy egyiptomi múmiában!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 22:10
A régészek Minja tartományban bukkantak a múmiára.
Homérosz Iliászának papiruszra írt töredékét fedezték fel régészek egy, a római korból származó egyiptomi múmia belsejében - közölte szerdán a kairói régészeti minisztérium.

Fotó: AFP

A régészek Minja tartományban bukkantak a múmiára. Hisám al-Laiti, az egyiptomi régészeti tanács vezetője a lelet fontos irodalmi és történeti jelentőségét emelte ki.

A sír 180 kilométerre délre található Kairótól az antik Okszirinkosz városában, amely ma al-Bahnaszaként ismert. A térség Egyiptom egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyei közé tartozik, ahol számos műtárgyat, a többi között papirusztekercsek ezreit találták meg a görög-római, illetve bizánci korból.

A múmia gyomrában talált kézirat rendkívülinek számít. Az egyelőre nem világos, hogy a világhírű görög eposz szimbolikus okokból került-e múmiába. Halotti maszkok készítésénél ugyanis Egyiptomban a római kort megelőzően is használtak már leselejtezett papirusztöredékekből összeragasztott kartont.

Ez nem az első eset, hogy a mumifikációs folyamat során megőrzött, göngyölt és lepecsételt görög papiruszokat találunk

 - ismertette Ignacio Javier Adiego, a Barcelónai Egyetem nyelvészprofesszora. 

Az egyetem kutatói tették a felfedezést a tavaly év végén. Adiego a The Independent című brit lapnak nyilatkozva kiemelte: eddig főként mágikus szövegeket találtak múmiák közelében. 

Az igazán új dolog az, hogy irodalmi szöveget tartalmazó papiruszt találtak temetkezési kontextusban

 - tette hozzá.

Egyiptom Krisztus előtt 30-ban lett a Római Birodalom provinciája, majd miután a birodalom 395-ben kettészakadt, a Bizánci Birodalom tartománya maradt a 642-ben bekövetkezett arab hódításig - írja az MTI.

 

