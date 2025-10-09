Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Nagy Ő sztárja 8 hónapja tűnt el: Fordulat történt Lovas Annabella ügyében

A Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 17:25
Lovas AnnabellaTóth Dávideltűnés
Nem először keresi a rendőrség Tóth Dávid korábbi randipartnerét, Lovas Annabellát. A Nagy Ő sztárja korábban minden közösségi oldalról törölte magát, ám most történt valami.
Trinity
A szerző cikkei

Lovas Annabella neve A Nagy Ő korábbi évadából lehet ismerős sokaknak, hiszen ő volt az a bájos, tiszta tekintetű lány, aki majdnem elnyerte a kajakos Tóth Dávid szívét. 

Lovas Annabella, A Nagy Ő
Lovas Annabella, A Nagy Ő sztárja közel 8 hónapja vált köddé (Fotó: TV2)

A sportoló végső választása azonban mégsem rá esett, végül Szalai Laura kapta az utolsó szál vörös rózsát, ám a reality-ből így is sokan emlékeznek Annabellára, aki a forgatást követően is aktív maradt a közösségi oldalakon. Legalábbis egy darabig. Hirtelen, – a tavalyi évben – törölte magát minden felületről, még a TikTokról is, pedig népes követőtáborra tett szert.

A Nagy Ő: Lovas Annabella először Spanyolországból tűnt el

 Senki nem értette, hogy mi történt, egészen addig, míg kiderült, hogy a TV2 egykori sztárját daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták. A lány nem igazán beszélt erről, ami érthető, hiszen sokkolhatta a hír. Inkább befelé fordult és folytatta a világ felfedezését: járt Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is, ám a Kanári-szigetekről nem tért haza. 2024. november 29-én körözést adott ki a magyar és a spanyol rendőrség, miután Lovas Annabella eltűnt, ugyanis sem a családjával, sem pedig a barátaival nem kommunikált.

Tóth Dávid egykori randipartnerét égen-földön keresték már hetek óta, a spanyol hatóságok mellett még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy", ami mindenképpen aggasztó információ volt. Szerencsére azonban Annabella december 12-én épségben előkerült, egy Kanári-szigeteken lévő hotelban találtak rá, és még azoknak is üzent a hogylétéről, akik aggódtak érte.

„Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem” – fogalmazott Nagy Ő Annabella eltűnése után.

Jött az aggasztó fordulat...

Igen ám, de idén februárban Lovas Annabella arcképe felkerült a rendőrség honlapjára, ahol eltűnt személyként körözik, az adatlapja szerint egészen február 23-a óta, azaz közel 8 hónapja. 

Lovas Annabella eltűnése
A Nagy Ő: Lovas Annabella arcképe már közel 8 hónapja szerepel a rendőrség honlapján (Fotó: police.hu)

Egy kis reménysugár...

A Nagy Ő egykori szereplője eltűnésekor minden közösségi oldalról törölte magát, ám most arra lettek figyelmesek többen is, hogy a TikTokon ismét aktív a profilja, még akkor is, ha nem nyilvános.

 

Lovas Annabella profilja, A Nagy Ő
A Nagy Ő: Lovas Annabella ismét feltűnt a TikTokon (Fotó: TikTok)

Ez némi reménysugár lehet azoknak, akik aggódnak Lovas Annabella eltűnése miatt.

@borsonline

Először szólalt meg eltűnése óta Lovas Annabella A Nagy Ő egykori versenyzője november 29-én tűnt el nyomtalanul Spanyolországban. Végül december 12-én találtak rá egy hotelban. #bors #lovasannabella #nagyő #eltűnés #rendőrség

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu