A Nagy Ő sztárja 8 hónapja tűnt el: Fordulat történt Lovas Annabella ügyében

Lovas Annabella neve A Nagy Ő korábbi évadából lehet ismerős sokaknak, hiszen ő volt az a bájos, tiszta tekintetű lány, aki majdnem elnyerte a kajakos Tóth Dávid szívét.

Lovas Annabella, A Nagy Ő sztárja közel 8 hónapja vált köddé (Fotó: TV2)

A sportoló végső választása azonban mégsem rá esett, végül Szalai Laura kapta az utolsó szál vörös rózsát, ám a reality-ből így is sokan emlékeznek Annabellára, aki a forgatást követően is aktív maradt a közösségi oldalakon. Legalábbis egy darabig. Hirtelen, – a tavalyi évben – törölte magát minden felületről, még a TikTokról is, pedig népes követőtáborra tett szert.

A Nagy Ő: Lovas Annabella először Spanyolországból tűnt el

Senki nem értette, hogy mi történt, egészen addig, míg kiderült, hogy a TV2 egykori sztárját daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták. A lány nem igazán beszélt erről, ami érthető, hiszen sokkolhatta a hír. Inkább befelé fordult és folytatta a világ felfedezését: járt Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is, ám a Kanári-szigetekről nem tért haza. 2024. november 29-én körözést adott ki a magyar és a spanyol rendőrség, miután Lovas Annabella eltűnt, ugyanis sem a családjával, sem pedig a barátaival nem kommunikált.

Tóth Dávid egykori randipartnerét égen-földön keresték már hetek óta, a spanyol hatóságok mellett még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy", ami mindenképpen aggasztó információ volt. Szerencsére azonban Annabella december 12-én épségben előkerült, egy Kanári-szigeteken lévő hotelban találtak rá, és még azoknak is üzent a hogylétéről, akik aggódtak érte.

„Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem” – fogalmazott Nagy Ő Annabella eltűnése után.

Jött az aggasztó fordulat...

Igen ám, de idén februárban Lovas Annabella arcképe felkerült a rendőrség honlapjára, ahol eltűnt személyként körözik, az adatlapja szerint egészen február 23-a óta, azaz közel 8 hónapja.