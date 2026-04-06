Gyász: 53 évesen halt meg az ismert magyar sztárséf

Az ismert sztárséf, Takács Lajos, 2026. április 6-án történt halálát hatalmas veszteségként éli meg a hazai vendéglátás.

Az ismert hazai sztárséf, Takács Lajos mindössze 53 évesen hunyt el / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A népszerű sztárséf jelentős munkásságáról volt híres

Halálhírét Molnár B. Tamás jelentette be a Facebook-oldalán. Takács Lajost séflegendaként emlegették, nevét pedig leginkább a kultikus Olimpia étterem alapítójaként ismerte meg az ország. Munkásságát az alapanyag-központú szemlélet, a kompromisszummentesség és a folyamatos megújulás iránti vágy határozta meg. Nagy hatást gyakorolt a magyar konyhára - írja az Origo.