Ezzel a verssel locsolta meg az édesanyját Orbán Viktor

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Orbán Viktor számára a rengeteg tennivaló ellenére sem maradhatott el a családi locsolkodás. Két fiú unokáját felkarolva ment el meglocsolni az édesanyját, amelyről most friss képeket is megosztott a Facebook-oldalán.

Korábban egy videón is megmutatta a megható pillanatokat. Abból derült ki, hogy az alábbi verssel locsolta meg szeretett édesanyját Orbán Viktor.

Húsvét másodnapján mi jutott nekem eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle, piros tojást szedni. Engedelmet kérek, szabad-e locsolni?



