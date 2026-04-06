BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rákkal diagnosztizálták a fiatal sportolót, kénytelen visszavonulni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 18:30
27 évesen lett beteg. Miután diagnosztizálták megváltozott az egész élete.
Bors
A szerző cikkei

Az új-zélandi rögbijátékos, Cameron Suafoa bejelentette visszavonulását, miután halálos betegséggel diagnosztizálták. A játékos egész élete egy pillanat alatt megváltozott.

Rákkal diagnosztizálták a spportolót Fotó: jannoon028 / Forrás: Freepik.com

Diagnosztizálták, majd visszavonult a sportoló

A betegség elleni küzdelme során eltávolítottak egy ritka rákos daganatot a hátából, ezenkívül pedig három bordáját kivették. 2023 novemberében érkezett meg a diagnózisa, így következő év áprilisában visszavonult a rögbitől a kezelések alatt. 2024 későbbi szakaszában sikerült visszatérnie a North Harbour csapatához a Nemzeti Tartományi Bajnokságon, de a tavalyi évben újabb diagnózist kapott, rákja áttétet kapott és gyógyíthatatlan.

Ennek következtében úgy döntött szögre akasztja a rögbit, egy videóinterjúban közölte a megrendítő hírt.

Csak szerettem volna egy kicsit tájékoztatni a helyzetemről. Úgy döntöttem, hivatalosan is befejezem a rögbit

- idézi a Mirror az interjúban elhangzottakat.

A videóban még elmondta, hogy betegsége áttétes lett és már nem lehet gyógyítani, így abbahagyja a sportot és másfajta küzdelmet kezd el vívni. Majd a csapatáról is mondott pár szót. „Ez a csapat mindenképpen különleges helyet foglal el a szívemben. Aucklandben születtem és nőttem fel, és szerencsés voltam, hogy a Bluesban játszhattam, és itt lehettem néhány évig.”

Tavaly nyáron még a műtétjéről adott interjúkat, hozzátette, hogy hat hétig sugárkezeléseken vett részt. Csavarokkal rögzítették a hátát, a gerincének egy részét is pótolni kellett, mert a daganat a bordái között növekedett. Kilenc órán át feküdt a műtőasztalon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
