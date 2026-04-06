Rákkal diagnosztizálták a fiatal sportolót, kénytelen visszavonulni

Az új-zélandi rögbijátékos, Cameron Suafoa bejelentette visszavonulását, miután halálos betegséggel diagnosztizálták. A játékos egész élete egy pillanat alatt megváltozott.

Diagnosztizálták, majd visszavonult a sportoló

A betegség elleni küzdelme során eltávolítottak egy ritka rákos daganatot a hátából, ezenkívül pedig három bordáját kivették. 2023 novemberében érkezett meg a diagnózisa, így következő év áprilisában visszavonult a rögbitől a kezelések alatt. 2024 későbbi szakaszában sikerült visszatérnie a North Harbour csapatához a Nemzeti Tartományi Bajnokságon, de a tavalyi évben újabb diagnózist kapott, rákja áttétet kapott és gyógyíthatatlan.

Ennek következtében úgy döntött szögre akasztja a rögbit, egy videóinterjúban közölte a megrendítő hírt.

Csak szerettem volna egy kicsit tájékoztatni a helyzetemről. Úgy döntöttem, hivatalosan is befejezem a rögbit

- idézi a Mirror az interjúban elhangzottakat.

A videóban még elmondta, hogy betegsége áttétes lett és már nem lehet gyógyítani, így abbahagyja a sportot és másfajta küzdelmet kezd el vívni. Majd a csapatáról is mondott pár szót. „Ez a csapat mindenképpen különleges helyet foglal el a szívemben. Aucklandben születtem és nőttem fel, és szerencsés voltam, hogy a Bluesban játszhattam, és itt lehettem néhány évig.”

Tavaly nyáron még a műtétjéről adott interjúkat, hozzátette, hogy hat hétig sugárkezeléseken vett részt. Csavarokkal rögzítették a hátát, a gerincének egy részét is pótolni kellett, mert a daganat a bordái között növekedett. Kilenc órán át feküdt a műtőasztalon.