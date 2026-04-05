Megszólaltak a halálra vert Sebestyén József szülei: "A legkedvesebb ünnepe a húsvét volt"

Kilenc hónapja vesztette életét az ukrán pribékek által megvert Sebestyén József. Mint arról a Bors is beszámolt, a magyar családapát a kedvenc kárpátaljai kávéháza elől hurcolták el.
Amikor Sebestyén József közölte, hogy nem kíván harcolni, irgalmatlanul megverték, legalább 18 vakcinát beadtak neki, majd elengedték. A férfi minden erejét összeszedve elvonszolta magát a kórházig. A több napos kezelést követően meghalt.
A magyar nemzetiségű mártír sírját rendszeresen látogatják a szerettei, főleg az idős szülei.
Már a húsvét előtti héten is kint jártunk, hogy rendbe hozzuk Józsi nyughelyét. Virágokat is ültettünk
– mondta a Borsnak az elhunyt férfi édesapja, id. Sebestyén József, majd a felesége, Márta is csatlakozott a beszélgetéshez. Megemlítették, hogy a magyarság helyzete egyre nehezebb Kárpátalján. Néha már az az érzésük, hogy a cél a teljes ellehetetlenítés, és ez nem csupán a politikusok célja.
Már amikor Józsefet a kórházban látogattuk a bántalmazása után, akkor is ránk szóltak, hogy egymás között se beszéljünk magyarul. Nos, ez a konfliktus immár mindennapos. Van, hogy az utcán figyelmeztetnek bennünket, de olyan is előfordul, hogy egy boltban nem szolgálják ki az magyarul kommunikáló vásárlókat.
A szülők a Borsnak elmondták, hogy húsvétkor is szeretett gyermekükre emlékeznek.
A hagyományokat megtartjuk. Sonka kerül az asztalra és tojást festünk, de az ünnepeink már soha nem lesznek olyanok, mint József életében
– fogalmazott József.
A kínszenvedések hete kapcsán egyre többet gondolunk az öcsémre, aki húsvét hétfőjén lesz 9 hónapja, hogy mártírhalált halt. 9 hónap míg egy gyerek megszületik, de a Zelenszkij elnök által megígért magas szintű nyomozás még várat magára.
- mondja a meggyilkolt férfi nővére, Márta.
Mi azért bizakodóak vagyunk és tudjuk, hogy van feltámadás és a síron túl is jutalmazás.
- A testvérem az elrablása és a halála között szó szerint annyit szenvedett, mint Jézus a kereszten. Kevés emberrel fordult elő, hogy emberségében és magyarságában megalázták, és ezt még büszkén videóra is vették – utalt a gyászoló nővér, az öccséről terjedő felvételekre.
A családunk arra keresi továbbra is a választ, hogy kik azok akik 18 vakcinát szúrtak bele? Kik azok akik agyonverték, és a legfőbb kérdés, hogy mindezt miért is tették? Ha ez kiderül, talán egy picit megnyugszik a lelkünk, de a történteket elfelejteni soha nem lehet.
Húsvét napján arra kérem Istent, hogy bocsásson meg nekik! Helyettünk is. Az öcsém legkedvesebb ünnepe éppen a húsvét volt. Nagyon szeretett készülődni, locsolkodni. Gyerekkorában nagy kosarakkal gyűjtötte a hímes tojásokat, szavalta a húsvéti verseket. Ez a kép marad róla örökre bennünk! - zárta szavait Sebestyén Márta.
