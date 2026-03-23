Komoly beavatkozások várhatnak T. Dannyre? Így lehet rekonstruálni egy súlyosan sérült orrot

T. Danny körül 2025 nyara óta szinte folyamatosan keringenek a pletykák, amelyek az énekes külsejének változását próbálják megmagyarázni. Egyesek szerint egészségügyi problémák, mások szerint korábbi életmódbeli döntések állhatnak a háttérben, de hivatalos megerősítés továbbra sincs. Ami viszont biztos, hogy T. Danny maszkban jelenik meg nyilvános eseményeken, fellépéseken és közösségi médiás megjelenései során is. Bár néha rövid időre leveszi, a fekete maszk gyakorlatilag a védjegyévé vált.
A témát nemrég a Barátság extrákkal című műsorban is boncolgatták, ahol Kiara Lord és Lakatos Levente arról beszélgettek, milyen lehetőségek vannak egy súlyosan sérült orr helyreállítására.
A beszélgetés során az is elhangzott, hogy akár a saját testből kivett porccal is újraépíthetik az orrot.
A bordából kivesznek porcot, és azt visszaépítik a bőr alá. Az viszont rohadtul fáj
– mesélte Kiara.
Azt is hozzátették, hogy bár ez bevett módszer a rekonstrukciós plasztikai sebészetben, komoly kockázatokkal járhat és nagyon fájhat.
Igen, nagyon fáj, de hát szerintem azért sok minden fájt már a Daninak. Ez egy kockázat, hogy a szervezet hogyan reagál rá. Előfordulhat kilökődés vagy akár szövetelhalás is
– mondta Kiara Lord saját tapasztalataira utalva.
A szakértők szerint az ilyen típusú beavatkozásoknál az is komoly problémát jelenthet, ha túl sok műtét történik, mert egy idő után nem marad elegendő egészséges szövet a további korrekciókhoz. A beszélgetés során Michael Jackson neve is felmerült, akinek külseje szintén rengeteg találgatás tárgya volt az évek során.
„Pont azon gondolkodtam, hogy Michael Jacksonnál mindig azt mondjuk, hogy leesett az orra a sok műtéttől, de lehet, hogy nem is ez történt. Az is lehetséges, hogy egyszerűen már nem javasoltak több beavatkozást, mert elfogyott a használható szövet, és az egész terület már csak heges volt” – magyarázta Kiara, érzékeltetve, mennyire komplikált lehet egy ilyen rekonstrukciós beavatkozás.
T. Danny esetében azonban továbbra sincs hivatalos információ arról, hogy pontosan mi áll a változások mögött. Az viszont biztos, hogy a rajongók aggódva figyelik a fejleményeket, miközben a találgatások egyre csak szaporodnak.
Hogy mi az igazság, azt egyelőre csak az előadó tudhatja.
