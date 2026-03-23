Komoly beavatkozások várhatnak T. Dannyre? Így lehet rekonstruálni egy súlyosan sérült orrot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 18:00
Hónapok óta találgatások övezik, milyen beavatkozásokon kellhet átesnie a fiatal rappernek, hogy helyreállítsák az orrát. T. Danny fekete maszkja mögött akár fájdalmas plasztikai műtétek is állhatnak, és sokakat az is foglalkoztat, vajon mikor láthatják újra maszk nélkül az előadót.

T. Danny körül 2025 nyara óta szinte folyamatosan keringenek a pletykák, amelyek az énekes külsejének változását próbálják megmagyarázni. Egyesek szerint egészségügyi problémák, mások szerint korábbi életmódbeli döntések állhatnak a háttérben, de hivatalos megerősítés továbbra sincs. Ami viszont biztos, hogy T. Danny maszkban jelenik meg nyilvános eseményeken, fellépéseken és közösségi médiás megjelenései során is. Bár néha rövid időre leveszi, a fekete maszk gyakorlatilag a védjegyévé vált.

T. Danny előtt komoly műtétek állhatnak, hogy helyrehozzák az orrát (Fotó: Instagram)
  • T. Danny 2025 nyara óta fekete maszkban jelenik meg a legtöbb nyilvános eseményen és közösségi média tartalomban
  • A változás okáról nem beszélt részletesen, így rengeteg találgatás indult el a rajongók körében
  • Egyes vélemények szerint komoly orr rekonstrukció is szóba kerülhet, amely akár több beavatkozást is igényelhet
  • A rekonstrukciós műtétek akár bordaporc felhasználásával is történhetnek, ami fájdalmas és kockázatos eljárás lehet
  • Továbbra sem tudni, mikor láthatják újra maszk nélkül, ami csak még jobban növeli a rejtélyt az előadó körül

A témát nemrég a Barátság extrákkal című műsorban is boncolgatták, ahol Kiara Lord és Lakatos Levente arról beszélgettek, milyen lehetőségek vannak egy súlyosan sérült orr helyreállítására.

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy akár a saját testből kivett porccal is újraépíthetik az orrot.

A bordából kivesznek porcot, és azt visszaépítik a bőr alá. Az viszont rohadtul fáj

– mesélte Kiara.

Azt is hozzátették, hogy bár ez bevett módszer a rekonstrukciós plasztikai sebészetben, komoly kockázatokkal járhat és nagyon fájhat.

Igen, nagyon fáj, de hát szerintem azért sok minden fájt már a Daninak. Ez egy kockázat, hogy a szervezet hogyan reagál rá. Előfordulhat kilökődés vagy akár szövetelhalás is

 – mondta Kiara Lord saját tapasztalataira utalva.

Komoly kockázatokkal járhat a rekonstrukció

A szakértők szerint az ilyen típusú beavatkozásoknál az is komoly problémát jelenthet, ha túl sok műtét történik, mert egy idő után nem marad elegendő egészséges szövet a további korrekciókhoz. A beszélgetés során Michael Jackson neve is felmerült, akinek külseje szintén rengeteg találgatás tárgya volt az évek során.

„Pont azon gondolkodtam, hogy Michael Jacksonnál mindig azt mondjuk, hogy leesett az orra a sok műtéttől, de lehet, hogy nem is ez történt. Az is lehetséges, hogy egyszerűen már nem javasoltak több beavatkozást, mert elfogyott a használható szövet, és az egész terület már csak heges volt” – magyarázta Kiara, érzékeltetve, mennyire komplikált lehet egy ilyen rekonstrukciós beavatkozás.

T. Danny esetében azonban továbbra sincs hivatalos információ arról, hogy pontosan mi áll a változások mögött. Az viszont biztos, hogy a rajongók aggódva figyelik a fejleményeket, miközben a találgatások egyre csak szaporodnak.

Hogy mi az igazság, azt egyelőre csak az előadó tudhatja.

 

