Rózsa György megszólalt a lebénult balerina ügyében: „Felháborító, ez az egész!”

Rózsa György: „Ez a kislány nem hibázott, nem átszaladt a tilos jelzésen, egy autó alá”

Rózsa György ugyanakkor nem tudta és nem is akarta leplezni a dühét, hiszen méltatlannak és felháborítónak tartja a felújítást végző cég hozzáállását. „Nagyon mérges voltam és vagyok, hiszen a cég, aki a leomló épületen dolgozott, a füle botját sem mozdítja. Hallottam ugyan, hogy a baleset után egy jelentéktelen összeget felajánlottak, de azóta sem ismerték el a felelősségüket és eszük ágában sincs egy emberi léptékű kártérítésben gondolkodni. Az én világomban ez lenne az első és egyetlen helyes lépés, ezért is felháborító ez az egész. Ez a kislány nem hibázott, nem átszaladt a tilos jelzésen, egy autó alá, csak sétált és most tolószékben éli az életét” – fogalmazott leplezetlen dühvel a hangjában Rózsa György, aki ugyanakkor méltatta az Operettszínház fontos lépését, hiszen a teátrum nem engedte el Tóth Nikolett kezét. „Az Operettszínház hozzáállása példaértékű, hiszen ha jól tudom, egy balettmesteri állásba helyezték Nikolettet, aki így mégis csak folytathatja a karrierjét, még ha nem is abban a minőségében, amiért annyit dolgozott.

Mindenesetre szép gesztus ez a részükről

– tette hozzá a tévés.

Tóth Nikolett a bíróságon küzd az igazáért (Fotó: Bors)

Tóth Nikolett: „Jólesik, hogy sokan próbálnak támogatni...”

Lapunk elérte Tóth Nikolettet is, aki természetesen nagyon hálás pályatársa, Rózsa Csilla felajánlásáért. Éppen úgy, ahogy a rengeteg jókívánságért és aggódó üzenetért, amiket a balesete óta kap minden fórumon. „Jólesik, hogy sokan próbálnak támogatni az alapítványon keresztül. Az adományok egyelőre fedezik a gyógykezelésem költségeit, persze, három év elteltével már kevesebb érkezik, mint közvetlenül a baleset után” – kezdte Nikolett, aki személyesen is ismeri Rózsa György lányát. „Egyszer személyesen is találkoztunk Csillával. Egy nagyon kedves lány. Sajnálom, hogy soha nem dolgoztunk együtt” – tette hozzá.