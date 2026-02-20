Megszakad a szív: 25 éve nem tudja feldolgozni felesége halálát Rózsa György

A legendás műsorvezető, Rózsa György első felesége a Magyar Televízió egykori bemondónője, Szádvári Gabriella volt, de két év után elváltak. Nem sokkal később ismerkedett meg a többszörös magyar bajnok tornásszal, Kanyó Évával, akivel 1980-ban házasodtak össze és 19 éven át éltek boldogan együtt – de sajnos a sportoló 39 évesen elhunyt, egyetlen hónap alatt ragadta őt el egy gyilkos kór, és ezt a mai napig nem tudta feldolgozni a tévés.
Én mind a mai napig nem tudtam igazán feldolgozni a feleségem elvesztését, tehát ha szerelemről beszélünk, nekem mindig ő jut az eszembe elsőként
– mondta Bagi Iván YouTube-műsorában Rózsa György, aki nyíltan beszélt a párkapcsolatairól, illetve az időskori ismerkedés nehézségeiről is:
Huszonöt éve ment el Évi. Azóta összesen egyszer volt egy olyan kapcsolatom, amire azt lehet mondani, hogy értékes vagy érdekes volt, de azt én rontottam el, tehát nem hibáztatom a hölgyet, és azóta nem volt semmi [...] Nagyon nehéz olyat találni, aki mindenben alkalmazkodik hozzád, plusz hetvennyolc éves vagyok, ilyenkor már a huszonéves csitrik nem nagyon rajonganak értem... Nagyon kedvesen elbeszélgetnek velem, de hát ennyi...
