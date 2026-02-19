Könnyfakasztó pillanat a Kincsvadászok VIP-ban: Rózsa György meglepő dolgot tett

A Kincsvadászok VIP adásaiban minden héten hazai hírességek hozzák el a kereskedőknek, értékesnek vélt műtárgyaikat. A TV2 sikerműsorába most Rózsa György látogatott el, aki szülei féltve őrzött Herendi porcelánjait kínálta eladásra egy igazán nemes ügy miatt. Az ikonikus műsorvezető nemcsak a Kincsvadászok szakértőit hatotta meg, de a nézők szemébe is könnyeket csalt.

Rózsa György a Kincsvadászok VIP adásában egy nemes ügy mellett állt ki (Fotó: TV2)

Meghatódtak a Kincsvadászok VIP sztárjai

A TV2 sikerműsorának eddigi adásaiban számtalan megindító és szívszorító történettel találkozhattunk már. Ezúttal Rózsa György fakasztott könnyeket a nézők szemébe, az egyik legnépszerűbb műsorvezető ugyanis lánya megbízásából egy nemes cél mellett állt ki.

Regényes története van ezeknek a tárgyaknak. 1945-ben, tehát nyolcvan évvel ezelőtt házasodtak össze a szüleim. A keresztanyám nászajándékba egy 12 személyes étkészletet, meg jó néhány ilyen tárgyat ajándékozott nekik. Ők ezt nagy becsben tartották, őrizték. 72 évig voltak szerelmesek egymásba, majd haláluk előtt lányomra hagyták. Én mindig vitrinben láttam ezeket a dísztárgyakat, nem nyúlhattam hozzájuk. A lányom egy nemes cél érdekében szeretne tőlük megválni, az ő megbízásából vagyok itt! A pénz annak a balettos kislánynak a megsegítésére megy, aki súlyosan megsérült a Jókai utcai házomlásban, egész életére megbénult, soha többé nem tud táncolni. Akármennyit kapunk, a Tóth Nikolett Alapítványnak ajánljuk fel! Ha meggyógyítani nem is tudjuk, bízunk benne, hogy megkönnyíthetjük az életét

– mesélte el a Kincsvadászok kereskedőinek.

Dr. Katona Szandra és Fejes Tamás is csatlakozott a kezdeményezéshez (Fotó: TV2)

Emelték a licitet

A kereskedők szíve összeszorult Rózsa Györgyöt hallgatva, a licitháború győztese, Dr. Katona Szandra, eredetileg egy 65 ezer forintos ajánlattal szerezte meg a Herendi porcelángyűjteményt, amelyet az adománygyűjtés hallatán 80 ezer forintra emelt. A kezdeményezéshez a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás is csatlakozott, aki egy elérhetőséget kért az alapítványhoz, hogy ő is támogassa a balesetet szenvedő balett-táncost.

A műsorvezető végül elégedetten távozott a műsorból:

Ezek a tárgyak a szüleimé voltak, nehezen válik meg tőlük az ember, de hogyha nézem, hogy milyen célra megy az az összeg, amit kapok értük, akkor szerintem a szüleim is elnézik nekem, hogy eladtuk

– mondta örömtelien.