Tóth Gabi és Schobert Norbert is feltűnt Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán

Orbán Viktor az április 12-ei választások előtti országjárásának negyedik állomásán a festői Szentendre városába látogatott, ahol ezúttal is nagy érdeklődés kísérte az eseményt. Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásán több ismert hazai személyiség is feltűnt a közönség soraiban, ami tovább emelte az esemény hangulatát.

Gudics Máté énekelt Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán

Gudics Máté Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán

Az est nyitányáról a Megasztár hetedik évadának győztese, Gudics Máté gondoskodott. Az énekes a legendás magyar rockopera, az István, a király egyik legismertebb dalát, a Szállj fel, szabad madár című slágert adta elő. A produkció már az első hangoknál magával ragadta a közönséget: sokan együtt énekelték vele a jól ismert sorokat, így a zenei nyitány erős alaphangulatot adott a rendezvénynek.

Az eseményen több ismert hazai közéleti és médiaszereplő is feltűnt. A tömegben ott volt például Schobert Norbert is, aki családjával együtt régóta a város lakója, valamint Tóth Gabi énekesnő is, aki szintén Szentendrén él. Mindketten gyakran vesznek részt közéleti eseményeken, és most is a közönség soraiból követték a rendezvény történéseit.

Schobert Norbert már a kezdés előtt megérkezett

Schobert Norbert Orbán Viktorral közös fotót posztolt

Schobert Norbert még a rendezvény előtt készített egy közös fotót a miniszterelnökkel, amit a közösségi oldalán meg is mutatott. A poszthoz a következőket írta:

Hajrá Viktor! Hajrá igazi honvédő Miniszterelnök! Hajrá Vitályos Eszter Szentendre! Magyar vagyok, a haza érdekét nézem. Nem fogok egy áruló jelöltre szavazni. Aki elárulta a családját, feleségét, pártját és most ukrán párti!

– fogalmazott Schobert Norbert.

Nem először vállaltak szerepet ilyen jellegű eseményen: mindketten jelen voltak a március 15-én megrendezett Békemeneten is, ahol több ismert személyiséghez hasonlóan ők is részt vettek az ünnepi felvonuláson.

Tóth Gabi az utóbbi időben több Háborúellenes Gyűlésen is részt vett. Az énekesnő számára ezek az alkalmak különösen fontosak, hiszen többször hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bizonytalan és feszültségekkel teli világban a béke és a biztonság olyan értékek, amelyek mindenki számára kiemelt jelentőséggel bírnak.