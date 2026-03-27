Orbán Viktor országjárásán Dér Henivel énekelt a győri tömeg

Magyarország miniszterelnöke pénteken duplázott, vagyis két városban is ellátogatott az országjárása során. Délután négykor a veszprémi Óváros téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt beszélt, majd Győrbe sietett, ahol már az este hat órára tervezett program előtt megtelt a Széchenyi tér, és folyamatosan zúgott a „Hajrá Fidesz!”. Természetesen mindkét helyszínen egy-egy sztárvendég lelkesítette a helyieket Orbán Viktor beszéde előtt. Veszprémben a Megasztár 2024-es győztese, Gudics Máté énekelte el az István, a király rockopera emblematikus, Szállj fel, szabad madár! című dalát, míg Győrben Dér Heni adta elő az EDDA Egy ez a tábor című slágerét.

Orbán Viktor országjárásán énekelt Dér Heni: „Mindenki pontosan érti ezt az üzenetet”

Ahogy a veszprémi országjáráson, úgy Győrben is fantasztikus hangulat fogadta Orbán Viktort és persze az énekeseket, így Dér Heni is ismét megtapasztalhatta, milyen érzés, ha egy táborként énekel vele a valóban hatalmas tömeg. Az énekesnővel közvetlenül a fellépése után váltottunk néhány szót. Heni elárulta, mit is jelent számára Pataky Attila bandája és mit üzen neki maga a dal, ami a korai EDDA korszakban született és amelynek a mai kor embere számára is fontos üzenete van. „Nagyon közel áll a szívemhez ez a dal és természetesen az EDDA is. Pataky Attila zenekarának hatalmas és időkön átívelően összetartó tábora van. Ez pedig egészen egyedivé és különlegessé teszi a bandát, hiszen ez csak keveseknek adatik meg a zenei szakmában.”

Hihetetlen ereje van minden daluknak, és az Egy ez a tábor üzenete egészen különleges.

„Miközben éneklem, lenézek a színpadról és látom, hogy mindenki pontosan érti ezt az üzenetet. Olyan időket élünk, amikor felértékelődnek az összetartozást sugalló üzenetek…” - mondta a Borsnak Dér Heni Győrben a hatalmas sikerű fellépése után.