BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor országjárásán Dér Henivel énekelt a győri tömeg

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 18:23
Hogy mennyire „egy ez a tábor”, azt jól bizonyították a győriek, akik egy emberként álltak ki a béke, a biztonság és a nemzeti egység pártján. Orbán Viktor országjárásának nyugat-dunántúli állomásán ismét megható pillanatokat okozott Dér Heni produkciója.
Bors
A szerző cikkei

Magyarország miniszterelnöke pénteken duplázott, vagyis két városban is ellátogatott az országjárása során. Délután négykor a veszprémi Óváros téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt beszélt, majd Győrbe sietett, ahol már az este hat órára tervezett program előtt megtelt a Széchenyi tér, és folyamatosan zúgott a „Hajrá Fidesz!”. Természetesen mindkét helyszínen egy-egy sztárvendég lelkesítette a helyieket Orbán Viktor beszéde előtt. Veszprémben a Megasztár 2024-es győztese, Gudics Máté énekelte el az István, a király rockopera emblematikus, Szállj fel, szabad madár! című dalát, míg Győrben Dér Heni adta elő az EDDA Egy ez a tábor című slágerét. 

Dér Heni Orbán Viktor országjárásán egy igazán különleges dallal készült (Fotó: Mediaworks)
Dér Heni Orbán Viktor országjárásán egy igazán különleges dallal készült (Fotó: Mediaworks)

Ahogy a veszprémi országjáráson, úgy Győrben is fantasztikus hangulat fogadta Orbán Viktort és persze az énekeseket, így Dér Heni is ismét megtapasztalhatta, milyen érzés, ha egy táborként énekel vele a valóban hatalmas tömeg. Az énekesnővel közvetlenül a fellépése után váltottunk néhány szót. Heni elárulta, mit is jelent számára Pataky Attila bandája és mit üzen neki maga a dal, ami a korai EDDA korszakban született és amelynek a mai kor embere számára is fontos üzenete van. „Nagyon közel áll a szívemhez ez a dal és természetesen az EDDA is. Pataky Attila zenekarának hatalmas és időkön átívelően összetartó tábora van. Ez pedig egészen egyedivé és különlegessé teszi a bandát, hiszen ez csak keveseknek adatik meg a zenei szakmában.”

Hihetetlen ereje van minden daluknak, és az Egy ez a tábor üzenete egészen különleges.

„Miközben éneklem, lenézek a színpadról és látom, hogy mindenki pontosan érti ezt az üzenetet. Olyan időket élünk, amikor felértékelődnek az összetartozást sugalló üzenetek…” - mondta a Borsnak Dér Heni Győrben a hatalmas sikerű fellépése után. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu