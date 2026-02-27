Micsoda nevek! Vadonatúj epizóddal folytatódik a Kincsvadászok VIP

Új epizóddal folytatódik szombat este a Kincsvadászok VIP. Ezúttal Szűcs Judith, Szigeti Ferenc, Kovács Lázár, Faragó András Topy és Németh Kristóf érkezik a kereskedők elé egy-egy izgalmas tárggyal.

Vadonatúj epizóddal tér vissza a Kincsvadászok VIP / Fotó: TV2

Egy törzsrajongótól kapott váza, egy Bartók 100. születésnapjára készült különleges album, egy selyemre festett kép, egy ezüstnek hitt étkészlet, ami különleges erővel bír és egy gigantikus olajfestmény is licit alá kerül. Már csak az a kérdés, elkel-e és mennyiért a hírességek egy-egy eddig féltve őrzött műtárgya.