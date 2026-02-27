Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Micsoda nevek! Vadonatúj epizóddal folytatódik a Kincsvadászok VIP

kincsvadász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 12:10
németh kristóftv2kincsvadászok vipfaragó andrás topy
Ezt kár lenne kihagyni! A Kincsvadászok VIP legújabb epizódjában Szűcs Judith és Faragó András Topy is felbukkan.
Bors
A szerző cikkei

Új epizóddal folytatódik szombat este a Kincsvadászok VIP. Ezúttal Szűcs Judith, Szigeti Ferenc, Kovács Lázár, Faragó András Topy és Németh Kristóf érkezik a kereskedők elé egy-egy izgalmas tárggyal. 

Kincsvadászok sztárjai
Vadonatúj epizóddal tér vissza a Kincsvadászok VIP / Fotó: TV2

Egy törzsrajongótól kapott váza, egy Bartók 100. születésnapjára készült különleges album, egy selyemre festett kép, egy ezüstnek hitt étkészlet, ami különleges erővel bír és egy gigantikus olajfestmény is licit alá kerül. Már csak az a kérdés, elkel-e és mennyiért a hírességek egy-egy eddig féltve őrzött műtárgya. 

Szombaton 19:55-től kiderül a Kincsvadászok VIP legújabb részében a TV2-n!
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
