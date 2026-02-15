Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zoltán Erika fontos üzenetet fogalmazott meg: Legyen béke, legyen nyugalom

Zoltán Erika
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 11:05
Évértékelő 2026Orbán Viktor
Február 14-én tartotta meg a budapesti Várkert Bazárban az idei évértékelőt Orbán Viktor. A Borsnak Zoltán Erika elárulta, hogy békére, nyugalomra és közös összefogásra vágyik az esemény kapcsán.
Nicole
A szerző cikkei

Február 14-én a budapesti Várkert Bazár adott otthont a 2026-os évértékelőnek, amelyet a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezett. Az eseményre a magyar közélet színe-java ellátogatott: színészek, énekesek, műsorvezetők és közéleti személyiségek egyaránt jelen voltak, hogy együtt kövessék figyelemmel Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédét. A rendezvény hangulata már a beszéd előtt is energikus és jókedélyű volt. A sajtófotósok és riporterek folyamatosan mozgásban voltak, miközben a meghívottak beszélgettek és megosztották egymással várakozásaikat a rendezvényről. Az eseményre többek között Zoltán Erika is megérkezett.

Zoltán Erika
Zoltán Erika a férjével érkezett a rendezvényre (Fotó: Mediaworks)

Zoltán Erika az évértékelőn a békéről beszélt

A Bors még azelőtt meg tudta szólaltatni Zoltán Erikát, mielőtt Orbán Viktor színpadra lépett volna. Az énekesnő örömmel mesélt az esemény előtti érzéseiről, valamint arról, mit jelent számára a rendezvény és a közösségi összefogás.

Legyen béke, legyen nyugalom, élhessük tovább az életünket ebben a kis csodás országban, ahogy eddig. Biztos vagyok benne, hogy az évértékelő végén úgy fogom érezni magam, hogy készüljünk még erőteljesebben az április 12-re, és legyen meg az, amit mi szeretnénk

– mondta a Borsnak Zoltán Erika.

Zoltán Erika szavai rávilágítanak arra, hogy számára nem pusztán egy politikai eseményről van szó, hanem egy közösségi élményről is, amely megerősíti a hazaszeretetet és az összetartozás érzését. Mint mondta, az évértékelő alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk, mit jelent a béke és a stabilitás a mindennapokban, és hogy közösen, egymás mellett törekedjünk a közös célok elérésére.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu