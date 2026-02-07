Proksa Szandra nem kertelt Magyar Péterről: "Bármit mond, számomra hiteltelen"

Február 7-én Szombathelyen ismét megtelt a tér a Háborúellenes Gyűlésen, a rendezvényt megelőzően pedig a Mandiner felvezető műsorában Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián vendégeként Proksa Szandra is megszólalt. A TV2 Mokka műsorvezetője ezúttal nemcsak a közélet hangulatáról, hanem Magyar Péterről is markáns véleményt fogalmazott meg, amelyet sem nőként, sem édesanyaként nem tud szó nélkül hagyni.

Proksa Szandra volt Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián vendége a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés felvezető műsorában - Fotó: YouTube

Proksa Szandra Magyar Péter személyét hiteltelennek tartja

Szandra szerint már az alaphelyzet is olyan, amely számára elfogadhatatlanná teszi Magyar Péter szerepvállalását és hitelességét. Úgy véli, vannak határok, amelyeket sem politikai ambíció, sem személyes érdek nem írhat felül.

Nekem már onnantól kezdve, hogy valaki a párját, a feleségét, a gyerekeinek az anyját elárulja, az már sehogy sem tud jó lenni. Innentől kezdve szerintem nincsen miről beszélni, innentől kezdve ő bármit mond, számomra hiteltelen. Nem áruljuk el azt, akit valaha szerettünk, ha már nem is szeretjük, de szült nekem gyerekeket, a gyerekeim anyját. És ezzel nem csak a páromat árulom el, hanem a gyerekeket is. Ilyet nem teszünk. Nagyon sokan elválnak vagy elmúlik a szerelem, de nem áruljuk el a párunkat, a gyerekeinknek az anyját.

A műsorvezető azt is hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos az, ahogyan egy politikus másokkal – főként nőkkel – viselkedik. Egy konkrét nyilvános szereplés kapcsán olyan jeleneteket látott, amelyek mélyen megdöbbentették.

"Láttam több kérdést és választ, amit egy egyetemista lány feltett neki – és számára ezek nem voltak szimpatikus kérdések –, olyan agresszió és pikírtség van benne, ami nem lehet! Valakiből így lehetne miniszterelnök? És akkor ott is így röhögne, ha kérdezik? Így nem lehet viselkedni emberekkel és nőkkel! Adjuk meg a tiszteletet! Az ő részéről én egyáltalán nem látom, hogy a nőket tiszteli. Különösen, ha odaáll egy egyetemista kislány, felmegy, összeszedi magát, a bátorságát, fel mer neki tenni egy kérdést, akkor ne nevesse ki pikírten. És bántót sem kérdezett, nagyon kulturált kérdést intézett az úrhoz. Nekem megdöbbentő volt az is, az a rejtett agresszió, az az arrogancia, ami a válaszban volt."