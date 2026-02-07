Hihetetlenül megváltozott Radics Gigi: így tündökölt a színpadon a Háborúellenes gyűlésen

Tavaly Szegeden láthattuk utoljára Radics Gigit és Curtist, akik most Szombathelyen tértek vissza a Háborúellenes gyűlésre. Ismét a páros Szabadság vándorai dalával kezdték a gyűlést.

Az szembeötlő volt, mennyire megváltozott a gyönyörű énekesnő: szőkén lépett a közönség elé. Igazán ragyogó volt.