Szabó Zsófi után Gáspár Evelinnek is lett Orbán-firkás pulcsija

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 19:41
Gáspár Evelin is részt vett a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen.

Szombathelyen szervezték meg szombaton a Háborúellenes gyűlést, amelyen Szijjártó Péter is beszédet mondott Orbán Viktor előtt. A külügyminiszter stábjába tartozik Gáspár Evelin is, aki szintén részt vett az eseményen.

Gáspár Evelin Orbán Viktorral a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen
Fotó: MW

Sőt, nem csak részt vett, de egy ikonikus Orbán-firkás pulcsit is megkaparintott. Így Szabó Zsófi, Rákay Philip és Curtis után a fiatal influenszernek is lett firkás pulcsija, amit az Instagram-oldalán osztott meg.

 

A bevétel jó célt szolgál: Orbán Viktor az általa híressé vált nonfiguratív rajzának mintáját ábrázoló pulóvert ajánlotta fel jótékony célra. A bevétel teljes egészében a kárpátaljai gyermekeket támogató Kegyes Alapítványhoz kerül, a "Jónak lenni jó!" kampány részeként.

