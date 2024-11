Proksa Szandra neve sokak számára ismerős lehet, hiszen hétvégente Győrfi Pállal vezeti a "TV2 Életmódi" című magazinműsort. Szandra kéthetente a Mokka vendége gyermekeket és szülőket érintő témákban. A kétgyermekes édesanya biztos abban, hogy sok szülő tanul majd újat ezekből a napi aktualitásokat tartalmazó családi témákat érintő beszélgetésekből, még maga a műsorvezető is.

Proksa Szandra műsorvezető is sok újdonságot tanult saját műsorából Fotó: Markovics Gábor

Önmagára ismert Proksa Szandra, túlfélti a gyermekeit!

Az egyértelmű, hogy Proksa Szandra imádja két fiát, Edvárdot és Edmondot, és igyekszik mindent megadni nekik édesapjukkal együtt. A műsorvezető a beszélgetés során önmagára is ráismert, amikor a helikopterszülőkről volt szó.

Sokáig én sem hallottam erről a kifejezésről, hogy helikopterszülő. Ők azok, akik túlféltik a gyermekeiket. A beszélgetés során én is magamra ismertem, hogy néha talán túlzottan aggódom a fiaimért, de azt gondolom, ez érthető, hiszen a legjobbat akarjuk nekik. Igyekszem tanulni belőle és kicsit visszavenni az aggodalmaskodásból, mert ha soha nem esnek el, akkor soha sem tanulják meg, hogyan kell felállni. De azt nem tudom, hogy meg lehet-e határozni, mikor túlzott az aggodalom egy szülő esetében

– mesélte Szandi, aki azt is hozzátette, hogy idősebb korban komoly szorongást alakíthat ki a túlzott féltés, ezért is érdemes erre odafigyelni.

– Bár nincsenek a gyermeknevelés szabályai kőbe vésve, a saját meggyőződésem az, hogy nincs tökéletes szülő, csak szeretni kell a gyerekeket és kész – mondta a TV2 műsorvezetője, aki azt is elárulta, hogy mindezek ellenére igyekszik laza anyuka lenni, aki nem osztja be a fiúk minden percét.

Tiszteletre tanítja fiait Proksa Szandra

Proksa Szandra számára fontos, hogy fiai olyan példát lássanak otthon, amit tudnak követni, legyen szó a mindennapokról, vagy a szeretetről és egymás iránti tiszteletről. Ezért gyermekeit is ebben a szellemben neveli férjével.

– Hála Istennek a férjemmel szerető párkapcsolatban, házasságban élünk, és a gyerekek már most érzik ezt. Ha mi pozitív példát mutatunk nekik, akkor azt látom, hogy ők is ezt fogják tovább vinni. Ha például átöleljük egymást vagy puszit adunk, még az egyéves is odanéz! Azt gondoljuk, hogy a gyerekek kicsik és nem értik... Dehogynem, és mosoly van az arcukon — fogalmazott a kétgyermekes édesanya.