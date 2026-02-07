Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 14:47
Így látta Orbán Viktor a mai Háborúellenes gyűlést.

Egy fotót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol a szombathelyi Háborúellenes gyűlés résztvevőinek gyűrűjében áll. A kép a bevonulásakor készült, amikor egy apuka, karján a kisfiával megállította és köszöntötte a miniszterelnököt.

"Minden párt ereje a közösségben rejlik. Együtt erő vagyunk" - írta a fotó mellé Orbán Viktor.

